pravila su jednostavna
Pjevanje sa strancima? Novi glazbeni fenomen osvaja svijet
U Hong Kongu se okupilo više od 500 ljudi na neobičnom koncertu. Nije bilo benda ni pjevača – publika je sama postala izvođač.
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Kad su se u rasprodanoj dvorani ugasila svjetla, okupljeni su očekivali početak koncerta. No, umjesto benda na pozornicu je izašla Astrid Jorgensen, bivša profesorica glazbe i osnivačica projekta Pub Choir.
Sljedećih 90 minuta učila je publiku kako zajedno otpjevati hit "September" grupe Earth, Wind & Fire. Na kraju su svi zapjevali uglas, piše CNN.
"Ljudi ne žele samo slušati glazbu, nego je žele i stvarati", rekla je Jorgensen za CNN.
Ne morate znati pjevati
Pub Choir pokrenula je 2017. godine u Australiji, a projekt se od tada proširio diljem svijeta. Kroz njega su stotine tisuća ljudi pjevale poznate hitove poput "I Want It That Way" i "Africa".
Pravila su jednostavna – nema audicije, nije potrebno glazbeno iskustvo i nitko ne mora znati pjevati.
Publika se podijeli u tri skupine koje pjevaju različite dionice, a zajedno stvaraju harmoniju. Jorgensen pritom vodi cijeli događaj uz mnogo šala, pa sve podsjeća na spoj koncerta i stand-up komedije.
Bijeg od mobitela i svakodnevnog stresa
Jorgensen sudionicima poručuje da tijekom koncerta odlože mobitele.
Smatra da ljudi sve više traže iskustva bez ekrana i društvenih mreža. Upravo bi to mogao biti jedan od razloga zbog kojih ovakvi projekti postaju sve popularniji.
Slični zborovi niču u Singapuru, Kanadi, SAD-u i drugim zemljama. Jorgensen ove godine planira pjevati s oko 70.000 ljudi.
Zajedničko pjevanje povezuje ljude
Stručnjaci koji proučavaju grupno pjevanje navode da ono može pomoći raspoloženju, smanjiti stres i potaknuti osjećaj povezanosti.
Kada ljudi pjevaju zajedno, usklađuju disanje i pokrete, što može stvoriti snažan osjećaj zajedništva.
Sudionica koncerta u Hong Kongu Pauline Wong kaže da inače gotovo uopće ne pjeva.
"Ne pjevam baš, ali ovdje to nije važno. Samo se želim dobro zabaviti", rekla je.
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