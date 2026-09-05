Bitka za Predsjedništvo BiH: Paraglajder, ravnopravnost Hrvata i Komšićev nasljednik

Filipović pritom ima potporu i HDZ-a Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića. Plenković je ovoga tjedna upravo u društvu kandidatkinje HDZ-a BiH u Mostaru izrazio očekivanje da se na listopadskim izborima neće ponoviti praksa po kojoj Hrvati neće moći samostalno izabrati svog člana Predsjedništva. On je ranije isticao kako izbor hrvatskog člana Predsjedništva bez volje hrvatskih birača nije u duhu Daytona, te da izmjenama Izbornog zakona treba osigurati da Hrvati sami izaberu svog predstavnika u državnom vrhu.