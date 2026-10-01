"proganja je i danas"
Radnica Primarka mislila da skuplja odjeću, a onda je uslijedilo iznenađenje
Rad u popularnoj trgovini odjećom donio joj je brojne neobične situacije, no jedan događaj iz kabine za presvlačenje još dugo nije mogla zaboraviti.
Rad u trgovini odjećom na prvi se pogled možda ne čini posebno neobičnim. Slaganje proizvoda, pomaganje kupcima, pospremanje kabina za presvlačenje i vraćanje isprobane odjeće na police dio su svakodnevne rutine. No bivša zaposlenica Primarka Georgia Pontin otkrila je da se iza vrata kabina događaju i stvari koje zaposlenici teško mogu zaboraviti, piše Metropolitan.si.
Georgia je svoja iskustva iz Primarka počela dijeliti na TikToku, gdje je otkrivala razne zanimljivosti od prije nekoliko godina, kada je radila u tom popularnom trgovačkom lancu. Jedan događaj posebno joj se urezao u pamćenje.
Kako je ispričala, radila je na odjelu donjeg rublja. Jedan od njezinih zadataka bio je skupljati grudnjake koje su kupci nakon isprobavanja ostavljali u kabinama te ih vraćati na prodajna mjesta.
Dok je pospremala, osjetila je neugodan miris
Jednog dana, kao i obično, iz kabina je pokupila nekoliko grudnjaka i odnijela ih natrag na odjel. Dok ih je slagala, iznenada je osjetila vrlo neugodan miris. Podsjećao ju je na ustajali dim cigareta.
Isprva uopće nije znala odakle dolazi. Čak se zabrinula da bi se netko od kupaca mogao požaliti na neugodan miris te da bi nju mogli okriviti jer nije dovoljno dobro obavila svoj posao.
Zato je, dok je vraćala grudnjake, pokušavala otkriti što zapravo toliko smrdi. Tada je u rukama ugledala grudnjak koji joj se učinio neobičnim. Nije izgledao poput proizvoda koji je poznavala sa svojeg odjela. Tada joj je sve postalo jasno.
Stari grudnjak u kabini
Prema Georgijinoj priči, jedna je žena u kabini očito skinula svoj stari grudnjak, odjenula novi iz Primarka, a svoj ostavila među odjećom.
Zaposlenici koji su pregledavali kabine nisu primijetili zamjenu pa je stari grudnjak završio među proizvodima koje je Georgia pokupila i namjeravala vratiti na police.
Kada je shvatila što drži u rukama i odakle dolazi neugodan miris, grudnjak je bacila.
Prepričavajući ovu priču, Georgia je kupcima savjetovala da novu odjeću operu prije prvog nošenja. Ujedno je objasnila da tuđi grudnjak, naravno, ne bi mogao biti prodan kao Primarkov proizvod.
Još ju je više iznenadilo što to nije bio izoliran slučaj
Možda najneobičniji dio njezine priče uslijedio je poslije. Georgia je, naime, rekla da takvo ponašanje kupaca na njezinu odjelu nije bilo toliko rijetko koliko bi se moglo pomisliti.
Reakcije drugih ljudi na njezinu priču također su pokazale da zaposlenici trgovina s kabinama za presvlačenje imaju prilično neobična iskustva.
Ispod njezine objave javila se, primjerice, osoba koja je tvrdila da je radila u trgovini Marks & Spencer te napisala da su se i ondje susretali sa sličnim slučajevima, među ostalim i s kupcima koji su navodno stare cipele mijenjali za nove.
Drugi bivši zaposlenici trgovina opisivali su još neugodnija otkrića u kabinama za presvlačenje.
Georgia je svoju priču započela riječima da postoje događaji iz vremena kada je radila u Primarku koji je „proganjaju i danas“. Očito rad u trgovini ponekad podrazumijeva mnogo više od slaganja odjeće i pomaganja kupcima.
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