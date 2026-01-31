Bivši crnogorski čelnik spominje se u Epstein spisima: "Nisam ga poznavao..."

U objavi navodi i kako žali što ne može izaći u susret očekivanjima pojedinih medijskih djelatnika i odgovoriti na pitanje kako je Epstein došao do zaključka da je ‘gospodin Đukanović sjajan lik’. "Preporučujem im da, ako ga negdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i o njegovu stajalištu obavijeste javnost“, napisao je Đukanović na X-u.