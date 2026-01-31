Oglas

"Đukanović je sjajan lik"

Bivši crnogorski čelnik spominje se u Epstein spisima: "Nisam ga poznavao..."

Hina
31. sij. 2026. 22:19
Antonio Ahel / Pixsell

Bivši predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović, koji se spominje u dokumentima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa u slučaju Epstein, negirao je u subotu da je poznavao pokojnog američkog financijaša i seksualnog prijestupnika.

Milo Đukanović spominje se u porukama koje je Jeffrey Epstein navodno razmjenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom, koji je ranije danas, nakon objave komunikacije s Epsteinom, podnio ostavku na mjesto savjetnika premijera Slovačke.

Među značajnim diplomatskim funkcijama koje je Lajčak ranije obnašao bila je i dužnost izaslanika Europske unije za provedbu referenduma o neovisnosti Crne Gore.

Kako prenose crnogorski mediji, Lajčak u jednoj od poruka piše da se predsjednik Crne Gore „raduje našem posjetu“. Na to Epstein odgovara Lajčaku: „Možda bi on trebao pružiti utočište Donaldu (Trumpu)“. Lajčak zatim piše da je „Donaldu slaba točka Crna Gora“.

Epstein tijekom prepiske također šalje Lajčaku poveznicu s portala New York Times s tekstom o Crnoj Gori i fotografiju Kotora, a Lajčak mu odgovara: „Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna.“

Epstein je također pitao Lajčaka je li Đukanović predsjednik ili premijer Crne Gore, a Lajčak mu je odgovorio da je predsjednik. Dio poruka razmijenjen je u kolovozu 2018. godine, a dio 21. rujna iste godine.

Đukanović: Nisam poznavao Epsteina

U reakciji na prepisku Lajčaka i Epsteina, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da nije poznavao Jeffreyja Epsteina. U objavi na mreži X također je naveo da nikada s Epsteinom nije imao ni neposrednu ni posrednu komunikaciju.

„Na učestalo zanimanje predstavnika medija povodom objave komunikacija pokojnog Jeffreyja Epsteina obavještavam da Epsteina nisam poznavao niti sam s njim ikada obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju. Stoga, razumljivo, ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih Epsteinovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posjetima Crnoj Gori."

U objavi navodi i kako žali što ne može izaći u susret očekivanjima pojedinih medijskih djelatnika i odgovoriti na pitanje kako je Epstein došao do zaključka da je ‘gospodin Đukanović sjajan lik’. "Preporučujem im da, ako ga negdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i o njegovu stajalištu obavijeste javnost“, napisao je Đukanović na  X-u.

Crna Gora Jeffrey Epstein Milo Đukanović Miroslav Lajčak Ostavka

