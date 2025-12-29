Oglas

Vojska bosanskih srba

Bivši general Krstić osuđen za genocid u Srebrenici optužen za još jedan ratni zločin

Hina
29. pro. 2025. 12:35
Radislav Krstić
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu za ratne zločine nad Bošnjacima na području Romanije protiv bivšeg generala vojske bosanskih Srba Radislava Krstića, koji je ranije u Haagu osuđen za genocid u Srebrenici.

Kako su u ponedjeljak potvrdili iz sjedišta Tužiteljstva BiH u Sarajevu, Krstić je po zapovjednoj odgovornosti optužen za ubojstvo najmanje 44 osobe bošnjačke nacionalnosti što su ga u rujnu 1992. godine počinili pripadnici 2. romanijske motorizirane brigade vojske bosanskih Srba.

Krstić je tada bio zapovjednikom te postrojbe. Najmlađa ubijena žrtva imala je 14 godina a najstarija 77. U pitanju su civili iz mjesta Novoseoce kod Sokoca koji su strijeljani nakon zarobljavanja a sva njihova imovina opljačkana ili zapaljena. 

Tijela ubijenih potom su bačena na obližnji deponij gdje su nakon rata pronađena i ekshumirana.

Krstić je tijekom rata u BiH promaknut u čin generala i dospio do pozicije zapovjednika Drinskog korpusa vojske kojom je zapovijedao Ratko Mladić.

Pripadnici te postrojbe izravno su bili uključeni u okupaciju Srebrenice u srpnju 1995. godine i masovna ubojstva zarobljenih Bošnjaka a taj je zločin okvalificiran kao genocid.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) ga je 2004. godine pravomoćno osudio na 35 godina zatvora zbog sudjelovanja u genocidu i sad je na odsluženju kazne.

Teme
BiH bosna i hercegovina radislav Krstić ratni zločini srebrenica

