MIJEŠANJE U POLITIKU

Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću

N1 Info
29. pro. 2025. 11:39

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je pet godina od razornog potresa u Petrinji, procese obnove u potresima pogođenim dijelovima Hrvatske, ali i poruke koje je tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni poslao Marko Perković Thompson.

