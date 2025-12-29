Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je pet godina od razornog potresa u Petrinji, procese obnove u potresima pogođenim dijelovima Hrvatske, ali i poruke koje je tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni poslao Marko Perković Thompson.
