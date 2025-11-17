u New Yorku
Ujedinjene nacije preuzele "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida otkriven ispred UN-a
U parku ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku u ponedjeljak je otkriven "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida VRS-a nad Bošnjacima, koji je počinjen 1995. godine u ovom gradu u Bosni i Hercegovini.
Tijekom otkrivanja spomenika, zamjenica glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa, Amina J. Mohammed, izjavila je da su Ujedinjeni narodi iznevjerili narod Bosne i Hercegovine i narod Srebrenice te da je zato logično da se "Cvijet Srebrenice" nalazi ispred sjedišta ove organizacije.
"Zauvijek će ostati ispred sjedišta UN-a"
Član Predsjedništva BiH, Denis Bećirović, rekao je da čovječanstvo nikada ne smije dopustiti da se ponovi genocid.
"Ovaj spomenik je trajno svjedočanstvo genocida nad Bošnjacima, ali i upozorenje čovječanstvu da se ovakvo zlo nikada i nikome ne smije ponoviti", rekao je Bećirović.
"Cvijet Srebrenice" zauvijek će ostati ispred sjedišta UN-a, dodao je Bećirović.
Chaloka Beyani, posebna savjetnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za sprječavanje genocida, rekla je da je "Cvijet Srebrenice" posvećen žrtvama genocida.
„Ovaj spomenik bismo trebali shvatiti kao način sjećanja na sve naše voljene koje smo izgubili u genocidu. Trebali bismo ovo shvatiti kao apel djeci diljem svijeta da se bore za mir. Bio je to dug put, ali smo stigli - na ovaj način otvaranja spomenika pripremamo se obilježiti dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Zato imamo ovaj cvijet koji će nas uvijek podsjećati na to. Nikada nije bilo važnije spriječiti genocid nego danas kada se nasilje širi svijetom“, rekla je Beyani.
The Flower of #Srebrenica is blooming hope out of the darkness. As a living act of love & remembrance, symbol of truth, & reminder of what happens when prevention fails', Special Adviser Beyani at the dedication of a new Memorial -gift from 🇧🇦 to 🇺🇳 Srebrenica Outreach Programme. pic.twitter.com/DkvtkpSkbu— UN Genocide Prevention (@UNOSAPG) November 17, 2025
Majke Srebrenice: "Naša djeca nevino ubijena dok su bila pod zaštitom UN-a
Munira Subašić, predstavnica Majki Srebrenice, izjavila je u New Yorku da je u genocidu ubijeno 22 člana njezine uže obitelji, uključujući njezinog supruga i sina, koje je najviše voljela.
„Ovaj spomenik će nas podsjećati da su naša djeca nevino ubijena dok su bila pod zaštitom UN-a. Spomenik je bijel jer je boja nevinosti, baš kao i naša ubijena djeca. A spomenik je i zelen, boja koja simbolizira život. Naša djeca bi voljela biti živa, ali su ubijena jer su imala drugačija imena i bila su muslimani. Hvala Bogu, još smo ovdje i uvijek ćemo biti ovdje“, zaključila je Subašić.
Dodala je da se majke Srebrenice već 30 godina bore da pronađu kosti ubijenih, ali i da zločince privedu pravdi.
Veliki broj spomenika iz svjetske povijesti
"Cvijet Srebrenice", umjetnika Adina Hebiba, od večeras se nalazi u vrtu UN-a, u blizini spomenika indijskom vođi Mahatmi Gandhiju, Berlinskog zida i Augustinčićevog "Konjanika", kojeg je Ujedinjenim narodima prije gotovo 60 godina donirao tadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito.
Broj prisutnih gostiju bio je ograničen zbog prostora, rekao je za N1 veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija, te stoga nije bilo prisutno mnogo onih koji su željeli.
Međutim, kako je istaknuo veleposlanik, večeras su bili prisutni i gosti iz zemalja koje su bile "protiv" ili "suzdržane" prilikom glasanja za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, opisujući to kao još jednu pobjedu nad "mašinerijom poricatelja genocida".
„U biti predajemo spomenik. Ovo je spomenik koji Ujedinjeni narodi otvaraju na temelju Rezolucije koju utvrđujemo kao međunarodni dan sjećanja. Zato će Ujedinjeni narodi danas ovdje simbolično preuzeti“, rekao je ranije Lagumdžija.
Postavljanju spomenika prethodila je rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda usvojena 2024. godine, u kojoj ova svjetska organizacija priznaje da je u srpnju 1995. godine u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima.
Također, krajem listopada, na Trgu Ujedinjenih naroda u Beču, ispred zgrade UN-a, svečano je otkriven spomenik „Cvijet Srebrenice“.
Pokopano 6765 žrtava genocida
Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pristaše ubili su više od 8000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja nakon pada Srebrenice 11. srpnja 1995. godine.
Do danas je na groblju Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari pokopano 6765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava pokopano na lokalnim grobljima na zahtjev članova obitelji.
Više od tisuću žrtava genocida u Srebrenici još se uvijek traži.
Međunarodni sud pravde u Haagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se navodi da je u srpnju 1995. godine Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a.
Haški sud, Sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora za genocid i ratne zločine. Ratni predsjednik RS-a i zapovjednik vojske tog entiteta Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor.
