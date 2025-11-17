Ujedinjene nacije preuzele "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida otkriven ispred UN-a

„Ovaj spomenik će nas podsjećati da su naša djeca nevino ubijena dok su bila pod zaštitom UN-a. Spomenik je bijel jer je boja nevinosti, baš kao i naša ubijena djeca. A spomenik je i zelen, boja koja simbolizira život. Naša djeca bi voljela biti živa, ali su ubijena jer su imala drugačija imena i bila su muslimani. Hvala Bogu, još smo ovdje i uvijek ćemo biti ovdje“, zaključila je Subašić.