Kako da vam kore za pitu uvijek budu savršeno tanke i elastične? Tajna u jednom detalju

author
N1 Info
|
28. pro. 2025. 20:41
tijesto za pitu
Unsplash/Ilustracija

Znate li zašto vam kore za pitu nikada ne ispadnu kao bakine? Rješenje je u vodi, a ne u brašnu.

Ako se pitate zašto vam kora za pitu nikad nije kao nekad – odgovor je jednostavan: tajna nije u vrsti brašna, nego u temperaturi vode. Da, obične vode – ali ne bilo kakve. Ledeno hladna voda čini razliku između kore koja puca i one koja se razvlači poput svile.

Kada koristite hladnu vodu, gluten u tijestu razvija se sporije, zbog čega tijesto ostaje mekano, elastično i lako za razvlačenje. Topla voda, s druge strane, ubrzava proces, ali tijesto postaje žilavo i lako puca.

Koja je voda najbolja za tijesto za pitu?

Najbolja je ledeno hladna voda, izravno iz hladnjaka ili s nekoliko kockica leda.

Hladna voda usporava aktivaciju glutena, što omogućuje da tijesto ostane podatno i ne puca tijekom razvlačenja. Ako koristite mlaku ili toplu vodu, tijesto će se brže zategnuti i postati tvrdo, predlaže Krstarica.

Kako napraviti savršenu koru za pitu – korak po korak

Evo jednostavnog recepta koji koristi trik s hladnom vodom:

  1. U zdjelu stavite 500 g glatkog brašna.
  2. Dodajte prstohvat soli.
  3. Ulijte 250 ml ledene vode (po želji dodajte nekoliko kockica leda).
  4. Dodajte 2 žlice ulja.
  5. Umijesite glatko tijesto i ostavite ga da odmori 30 minuta.
  6. Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini – bit će savršeno elastično.
gluten kora za pitu pite recept za pitu

