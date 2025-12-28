Znate li zašto vam kore za pitu nikada ne ispadnu kao bakine? Rješenje je u vodi, a ne u brašnu.
Oglas
Ako se pitate zašto vam kora za pitu nikad nije kao nekad – odgovor je jednostavan: tajna nije u vrsti brašna, nego u temperaturi vode. Da, obične vode – ali ne bilo kakve. Ledeno hladna voda čini razliku između kore koja puca i one koja se razvlači poput svile.
Kada koristite hladnu vodu, gluten u tijestu razvija se sporije, zbog čega tijesto ostaje mekano, elastično i lako za razvlačenje. Topla voda, s druge strane, ubrzava proces, ali tijesto postaje žilavo i lako puca.
Koja je voda najbolja za tijesto za pitu?
Najbolja je ledeno hladna voda, izravno iz hladnjaka ili s nekoliko kockica leda.
Hladna voda usporava aktivaciju glutena, što omogućuje da tijesto ostane podatno i ne puca tijekom razvlačenja. Ako koristite mlaku ili toplu vodu, tijesto će se brže zategnuti i postati tvrdo, predlaže Krstarica.
Kako napraviti savršenu koru za pitu – korak po korak
Evo jednostavnog recepta koji koristi trik s hladnom vodom:
- U zdjelu stavite 500 g glatkog brašna.
- Dodajte prstohvat soli.
- Ulijte 250 ml ledene vode (po želji dodajte nekoliko kockica leda).
- Dodajte 2 žlice ulja.
- Umijesite glatko tijesto i ostavite ga da odmori 30 minuta.
- Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini – bit će savršeno elastično.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas