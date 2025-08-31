Oglas

Državljanin BiH

BMW-om probio rampe na granici Hrvatske i Srbije: Uslijedila je potjera

N1 Srbija
31. kol. 2025. 16:31
N1 Srbija

Policija u Srijemskoj Mitrovici uhitila je državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (39) zbog sumnje da je noćas, upravljajući automobilom marke "BMW", prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prijelazu Batrovci te iz Hrvatske ušao na teritorij Srbije, gdje je nakon policijske potjere zaustavljen.

"Osumnjičeni je, oko 2.45 sati, zaobišao kolonu osobnih vozila koja su čekala redovitu graničnu kontrolu, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio je, a bez zaustavljanja nastavio voziti, odbijajući potom u više navrata stati na znak policijskih službenika", priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije.

D. M., koji se automobilom prethodno nije zaustavio ni na graničnoj kontroli pri izlasku iz Hrvatske, zaustavili su i uhitili na autocesti u Surčinu pripadnici policije za grad Beograd.

On će, uz prekršajne prijave, biti priveden Općinskom državnom odvjetništvu u Srijemskoj Mitrovici.

