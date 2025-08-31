Nakon pljuskova stiže preokret: Evo što nas čeka idući tjedan

U većini krajeva pretežno sunčano. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu mjestimice oblačnije, u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro lokalno može biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu i jugo navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 °C.