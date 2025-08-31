Oglas

Vremenska prognoza

Nakon pljuskova stiže preokret: Evo što nas čeka idući tjedan

author
N1 Info
|
31. kol. 2025. 07:43
Mosor
Zvonimir Barisin/PIXSELL/DHMZ

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Drugdje ujutro promjenjivo do pretežno oblačno, još mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, osobito na istoku i jugu zemlje, prognoza je DHMZ-a.

Oglas

Zatim sa zapada postupno smanjenje naoblake, pa će danju biti većinom pretežno sunčano. No, uz dnevni razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj lokalno je moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana ponegdje bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 °C.

DHMZ
DHMZ

Hrvatska sutra

U većini krajeva pretežno sunčano. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu mjestimice oblačnije, u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro lokalno može biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu i jugo navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 °C.

DHMZ
DHMZ
Teme
DHMZ vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ