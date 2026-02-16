Oglas

Crnogorci žele zapošljavati strance po hrvatskom modelu

Hina
16. velj. 2026. 12:48
Predstavnici crnogorske turističke industrije smatraju da bi Crna Gora trebala pojednostavniti proceduru zapošljavanja stranih radnika po uzoru na Hrvatsku.

Crnogorska vlada objavila je 12. veljače prijedlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, koji ne rješava ključno pitanje - brzo i jednostavno zapošljavanje stranih sezonskih radnika, o kojima ovisi tamošnja sezona, smatraju predstavnici turističke industrije. 

Zakonom se po prvi put sustavno uređuje status stalnih sezonaca u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, građevinarstvu i poljoprivredi.

Predviđeno je da poslodavci radnike prijavljuju na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i izvan sezone, uz obavezu da im ponude posao iduće godine. Mjera se, međutim, odnosi isključivo na crnogorske državljane.

U turističkom sektoru godišnje se angažira između 19 i 20 tisuća sezonskih radnika, a značajan dio čine stranci. Turistički radnici upozorava da bez pojednostavljenih i ubrzanih procedura za njihovo zapošljavanje nije moguće osigurati stabilnu sezonu.

Kao primjer efikasnog rješenja navodi se Hrvatska, gdje strani radnici čine gotovo polovinu sezonskih zaposlenika u turizmu, tvrde. Hrvatska je uspostavila potpuno digitaliziran sistem izdavanja dozvola za boravak i rad, bez potrebe da radnik fizički boravi u zemlji tijekom postupka.

Procedura se odvija elektronski, uz povezivanje registara nadležnih institucija – službe za zapošljavanje, policije, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i pozne uprave – što omogućava automatsku razmjenu podataka i znatno kraće rokove obrade zahtjeva.

Predstavnici crnogorske turističke industrije smatraju da bi i Crna Gora trebala uspostaviti objedinjeni digitalni portal kao jedinstvenu točku za prijavu sezonskih radnika, kako bi odgovorila na realne potrebe tržišta rada uoči turističke sezone.

