Crnogorci žele zapošljavati strance po hrvatskom modelu

Predstavnici crnogorske turističke industrije smatraju da bi Crna Gora trebala pojednostavniti proceduru zapošljavanja stranih radnika po uzoru na Hrvatsku.
Crnogorska vlada objavila je 12. veljače prijedlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, koji ne rješava ključno pitanje - brzo i jednostavno zapošljavanje stranih sezonskih radnika, o kojima ovisi tamošnja sezona, smatraju predstavnici turističke industrije.
Zakonom se po prvi put sustavno uređuje status stalnih sezonaca u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, građevinarstvu i poljoprivredi.
Predviđeno je da poslodavci radnike prijavljuju na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i izvan sezone, uz obavezu da im ponude posao iduće godine. Mjera se, međutim, odnosi isključivo na crnogorske državljane.
U turističkom sektoru godišnje se angažira između 19 i 20 tisuća sezonskih radnika, a značajan dio čine stranci. Turistički radnici upozorava da bez pojednostavljenih i ubrzanih procedura za njihovo zapošljavanje nije moguće osigurati stabilnu sezonu.
Kao primjer efikasnog rješenja navodi se Hrvatska, gdje strani radnici čine gotovo polovinu sezonskih zaposlenika u turizmu, tvrde. Hrvatska je uspostavila potpuno digitaliziran sistem izdavanja dozvola za boravak i rad, bez potrebe da radnik fizički boravi u zemlji tijekom postupka.
Procedura se odvija elektronski, uz povezivanje registara nadležnih institucija – službe za zapošljavanje, policije, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i pozne uprave – što omogućava automatsku razmjenu podataka i znatno kraće rokove obrade zahtjeva.
Predstavnici crnogorske turističke industrije smatraju da bi i Crna Gora trebala uspostaviti objedinjeni digitalni portal kao jedinstvenu točku za prijavu sezonskih radnika, kako bi odgovorila na realne potrebe tržišta rada uoči turističke sezone.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
