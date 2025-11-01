FOTO, VIDEO / Danas komemorativni skup u Novom Sadu za 16 ubijenih ljudi: Građani ostavljaju cvijeće na mjestu tragedije

U Novom Sadu danas se održava komemorativni skup povodom godinu dana od pada nadstrešnice koja je usmrtila 16 ljudi. Početak skupa zakazan je za 11:52 sati ispred Željezničke stanice, a okupljanje počinje u 10 sati na više lokacija u gradu. Studenti, srednjoškolci i građani iz cijele Srbije ovoga tjedna pješačili su prema Novom Sadu kako bi prisustvovali ovom skupu.
Nadstrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu srušila se 1. studenoga 2024. godine u 11:52 sati, pri čemu je poginulo 14 osoba, među kojima i četvero djece – u dobi od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su tri osobe teško ozlijeđene. Kasnije su preminule još dvije osobe.
U Novom Sadu će se, simbolično, građani okupiti na 16 lokacija – za 16 žrtava, odakle će krenuti prema Željezničkom kolodvoru, gdje će im odati počast. U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj, danas je Dan žalosti.
Također, u više od 60 gradova, u 11:52 po lokalnom vremenu, bit će organizirani komemorativni skupovi. Kako je rečeno za N1, riječ je o sinkroniziranoj komemoraciji pod sloganom "Zastani, gdje god da si! Neka tišina odjekne“, s koje će biti upućena poruka: S vama smo do kraja.
REUTERS/Alkis Konstantinidis
REUTERS/Zorana Jevtic
REUTERS/Zorana Jevtic
I u Zagrebu će biti obilježena prva godišnjica ove tragedije. Mreža mladih Hrvatske te druge udruge civilnog društva organiziraju komemorativni skup ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Zagrebu. Okupljanje počinje u 11:30.
Prije godinu dana poginuli su:
Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), iz Kaća.
Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).
Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških ozljeda u bolnici 17. studenoga.
Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, preminuo je 21. ožujka ove godine.
Teodora Martinko je s teškim ozljedama preživjela tu nesreću.
Velik broj građana na putu prema Novom Sadu
Velik broj građana jutros se svojim vozilima kreće autocestom od Beograda prema Novom Sadu kako bi prisustvovali komemorativnom skupu povodom godišnjice urušavanja nadstrešnice na novosadskom Željezničkom kolodvoru i pogibije 16 osoba. Prema riječima nekih od njih, gužva je veća nego prilikom ranijih okupljanja.
Zadržavanje vozila na naplatnim kućicama na naplatnoj postaji Novi Sad jug u početku je trajalo oko petnaestak minuta, a već oko devet sati – 30 minuta, prema podacima „Puteva Srbije“.
U Novi Sad je sinoć stiglo nekoliko tisuća studenata i građana koji su pješačili iz različitih dijelova zemlje.
Skupina studenata iz Novog Pazara pješačila je 16 dana u znak počasti za 16 žrtava urušavanja nadstrešnice, a prešli su više od 400 kilometara.
Najbrojnija skupina stigla je u Novi Sad iz Beograda, nakon dvodnevnog pješačenja studenata i građana koji su im se pridružili.
Doček studenata i građana u Novom Sadu
Dan u Novom Sadu započeo je služenjem parastosa
Dan u Novom Sadu započeo je služenjem parastosa za stradale u urušavanju nadstrešnice u Sabornoj crkvi u Novom Sadu, a liturgiji i parastosu prisustvuju predstavnici Grada Novog Sada.
U okolici crkve nalazi se i veći broj policajaca u civilu, javlja reporterka N1 Srbije.
Građani ostavljaju vijence za žrtve
Iako je okupljanje tek u 10 sati, a skup počinje u 11:52 na Željezničkom kolodvoru, građani koji su išli na posao zaustavili su se i odali počast žrtvama. Ostavljaju vijence, bukete bijelog cvijeća, pale svijeće i stoje u tišini u spomen na nevine žrtve, javlja nova.rs.
Okupljanja, odavanje počasti – raspored
Studenti i građani u 10:30 kreću sa svojih lokacija na prosvjed, a ispred Željezničkog kolodvora u Novom Sadu okupit će se u 11:30.
Na mjestu stradanja u 11:52 odat će počast žrtvama urušavanja nadstrešnice i položiti vijence.
U 13:30 će, kako je najavljeno, započeti glavni program, a u 15:30 emitirat će se serijal "Prekretnica“. U 16:30 najavljena je "šetnja do keja i izložba“, u 18:30 program na Keju, a u 19:52 okupljeni će još jednom odati počast stradalima.
Građani od 10:30 kreću s 16 lokacija
Simbolično – s 16 lokacija u Novom Sadu, studenti i građani koji će im se pridružiti krenut će oko 10:30 prema Željezničkom kolodvoru, gdje će u 11:52 održati 16 minuta šutnje i položiti vijence.
