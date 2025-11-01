FOTO, VIDEO / Danas komemorativni skup u Novom Sadu za 16 ubijenih ljudi: Građani ostavljaju cvijeće na mjestu tragedije

Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških ozljeda u bolnici 17. studenoga.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, preminuo je 21. ožujka ove godine.

Teodora Martinko je s teškim ozljedama preživjela tu nesreću.