Majka novosadske žrtve

Dijana Hrka podržala Jaćimovićev prijedlog o blokadi Beograda: Trebamo se konačno ujediniti

Nova.rs
|
19. stu. 2025. 19:04
Dijana Hrka
Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu, danas je podržala prijedlog autoprijevoznika Milomira Jaćimovića o blokadi Beograda, pozvavši Novosađane da se odazovu tom pozivu.

Dijana Hrka je na konferenciji za novinare najavila da će se tijekom večeri čuti s Jaćimovićem te istaknula da joj je drago što su on i njegov sin prekinuli štrajk glađu u Novom Sadu, piše Nova.rs.

„Podržavam njegov plan o blokadi, ali još ćemo se dogovarati. Trebamo se konačno ujediniti, doći pod jedan šator i isplanirati kako ćemo i što ćemo dalje“, rekla je ona te navela da bi Jaćimović u subotu trebao doći u Beograd.

„Hajdemo se svi dogovoriti kako bismo i što bismo. On je najavio blokade i ja sam za to, blokada do 48 sati pa polako“, rekla je Dijana Hrka te navela da se dobro osjeća i da ostaje u šatoru kod Skupštine Srbije, koji naziva „drugom kućom“.

