Nino Raspudić: Hrvatska nije pobijedila 1945.

"Problem mogu riješiti samo ponuda i potražnja. Svaka intervencija države je povećala cijene, kao što smo vidjeli u slučaju APN-a. U tom smislu, država ne treba intervenirati, no na drugoj strani, država mora intervenirati i staviti na tržište stanove i prostore u svom vlasništvu. Kao i gradovi. Evo, imali smo zgradu Vjesnika, koja se koristila kao skladište, umjesto da se uredilo prostore i dati ih u najam ili nešto tako korisno. Na kraju smo dobili zgarište i javni interes je na gubitku."