"Srbija eksplodira ispod naših guzica": Transkript razgovora Lučića i Millera o smjeni direktorice UM-a koju je tražio Vučić

Na početku svog snimljenog razgovora s Lučićem, Miller se osvrnuo na nestabilnu situaciju, rekavši: "Srbija eksplodira ispod naših guzica."
U ovom razgovoru Lučić kaže Milleru da je predsjednik Srbije tražio da se smijeni jedna od ključnih osoba kompanije United Media – Aleksandra Subotić – pod čijim upravljanjem rade mediji N1, Nova S, Danas, Radar.
Miller je Lučiću objasnio da prije smjene Subotić mora prvo oslabiti kompaniju koju vodi: "Moram učiniti tu kompaniju jako malom u Srbiji”, čuje se u razgovoru do kojeg su došli novinari KRIK-a, a koji potvrđuje jučerašnji tekst o ovim dogovorima.
"Razumijem da vas je predsjednik zvao i da je jako uznemiren, i to mogu razumjeti, ali moram pronaći način da to učinim brzo i učinkovito“, rekao je glavni direktor United Grupe Stan Miller direktoru srpskog Telekoma Vladimiru Lučiću sredinom kolovoza.
Miller je prije dva mjeseca preuzeo upravljanje UG-a, a problem koji je trebao riješiti bila je Aleksandra Subotić – žena koja vodi jednu od kompanija iz te grupe, United Media, pod čijim okriljem posluje više medija koji kritički izvještavaju o vlasti u Srbiji. Čini se da je televizija N1 bila najveći trn u oku predsjedniku Srbije.
"Kad ja nešto obećam, ja to i napravim. Ja sam čovjek od riječi”, uvjeravao je Miller Lučića u razgovoru do kojeg su došli novinari mreže OCCRP i KRIK-a. Objasnio je, međutim, da mu treba više vremena.
"Problem je što se previše stvari događa prebrzo na mnogo frontova, uključujući i ovu stvar u Srbiji. (…) Ne mogu danas otpustiti Aleksandru, kao što smo pričali, u redu? Moram učiniti tu kompaniju jako malom u Srbiji, ako razumiješ na što mislim. Da je odvojim. (potrebno je) vrijeme za to, i to je ono što smo se dogovorili”, izložio mu je svoj plan Miller.
Lučić je rekao Milleru da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već razgovarao o smjeni Subotić s čovjekom koji je u korporativnoj hijerarhiji iznad njega – Nikosom Stathopoulosom, predsjednikom BC Partnersa – investicijskog fonda koji je većinski vlasnik United Grupe.
"Dakle, predsjednik je tražio od Nikosa da brzo zamijeni samo Aleksandru Subotić, ne direktore bilo koga u N1 ili Novoj S. Bio je svjestan da je sada teško promijeniti direktora bilo koga bez reorganizacije", rekao je Lučić.
"Nikos je moj prijatelj. Poznajem ga dugo. Ali na kraju dana, ja vodim j*benu kompaniju. I volim Nikosa. On mi je jako drag. Dobar prijatelj. Poznajem obitelj, sve. Ali, s druge strane, moram završiti stvari. I završit ću ih što je prije moguće, Vlado”, rekao mu je Miller.
Tijekom razgovora Miller je uvjeravao Lučića u svoju lojalnost.
"Znaš, kad smo se rukovali, zar ne? Sada smo zajedno. Kad sam te upoznao prvog dana, postali smo prijatelji. Ne moraš provesti sto godina s nekim da bi postao prijatelj. Vjerujem ti sto posto", ispričao je Lučiću.
Osim smjene Subotić, što je bila središnja tema razgovora, dotaknuli su se i portala za internetsku kupnju Shoppster, koji je u vlasništvu United Grupe, a koji, očigledno, Telekom namjerava kupiti.
"Još nešto moram te zamoliti. O akviziciji Shoppstera i drugih stvari o kojima smo razgovarali. Toliko sam zauzet. Možeš li to odgoditi za tjedan dana?", pitao je Miller Lučića.
"Ja sam pripremio svoj tim", odgovorio mu je Lučić.
"Doletjet ću u Srbiju i završit ćemo to. A onda idemo na lijep ručak u klubu, kao i prošli put", završio je razgovor Miller.
Snimku razgovora direktora Telekoma i United Grupe možete poslušati OVDJE.
