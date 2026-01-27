Posebne izvjestiteljice UN-a: Pritisci na medije UG-a, razgovor Miller–Lučić i Vučićeve najave gašenja N1

Izvješće posebnih izvjestiteljica UN-a Irene Khan i Gine Romero, upućeno vladi Srbije krajem studenoga 2025. godine, usmjereno je na napade koje novinari United Medije trpe posljednjih godina, a osobito od urušavanja nadstrešnice, piše N1 Srbija.
Na početku svojeg izvješća (koje je objavljeno 60 dana nakon što je poslano vladi Srbije) Khan i Romero podsjećaju da je United Media vodeći medijski subjekt u jugoistočnoj Europi, s više od 55 televizijskih kanala, 29 online portala, nekoliko radijskih postaja, dnevnim novinama i marketinškim agencijama, piše N1 Srbija.
One navode:
"Njezini se entiteti smatraju pouzdanim izvorima neovisnih medija, uključujući i u Srbiji. United Media dio je šire United Group, koja je vodeća telekomunikacijska i medijska grupacija u jugoistočnoj Europi.
Godine 2019. britanska privatna investicijska tvrtka BC Partners stekla je većinski udio u United Group od njezina osnivača, srpskog poduzetnika Dragana Šolaka, bez većih strukturnih promjena.
U veljači 2025. donesena je odluka o prodaji dijela balkanske imovine United Group, što je potom dovelo do promjene rukovodstva pod nadzorom BC Partnersa, pri čemu su osnivač Dragan Šolak i tadašnja glavna izvršna direktorica Viktorija Boklag smijenjeni, a sadašnji glavni izvršni direktor Stan Miller imenovan je u lipnju.
Sama United Media bila je pod pritiskom i, kako se navodi, meta javnih dužnosnika, provladinih medija, uključujući tabloide, te osoba povezanih s vladajućim strankama u Srbiji.
Dana 27. kolovoza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) objavio je audiozapis telefonskog razgovora između glavnog izvršnog direktora United Group i glavnog izvršnog direktora konkurentskog Telekoma Srbije (Vladimira Lučića), koji navodno pokazuje izravno djelovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kadrovske promjene i poslovanje United Medije.
Tijekom tog razgovora razmatrano je smanjenje poslovanja United Medije u Srbiji. Također se raspravljalo o smjeni glavne izvršne direktorice United Medije, Aleksandre Subotić, uz referencu na navodni pritisak vlasti da bude uklonjena.
Nalazi OCCRP-a objavljeni su nakon mjeseci javnih špekulacija o mogućim planovima vlasti da oslabi medijske kuće United Medije u Srbiji. To uključuje i televizijsko obraćanje u veljači 2025., tijekom kojeg je predsjednik Aleksandar Vučić spominjao zatvaranje N1 do studenoga 2025., navodeći da će mnogi biti otpušteni ili promijeniti posao.”
