Posebne izvjestiteljice UN-a: Pritisci na medije UG-a, razgovor Miller–Lučić i Vučićeve najave gašenja N1

Nalazi OCCRP-a objavljeni su nakon mjeseci javnih špekulacija o mogućim planovima vlasti da oslabi medijske kuće United Medije u Srbiji. To uključuje i televizijsko obraćanje u veljači 2025., tijekom kojeg je predsjednik Aleksandar Vučić spominjao zatvaranje N1 do studenoga 2025., navodeći da će mnogi biti otpušteni ili promijeniti posao.”