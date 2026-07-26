Federacija BiH najavila dan žalosti, potraga za planinarima i dalje traje

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Udruženja planinara i brojni dužnosnici u Bosni i Hercegovini opraštaju se i objavljuju identitet petero planinara koji su nestali jučer u snježnjoj oluji na planini Elbrus, iako ruske vlasti, kao ni institucije BiH, još nisu službeno potvrdile da su svi smrtno stradali.

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Prema dosad službeno potvrđenim informacijama iz Rusije, pronađena su tijela dvoje planinara, dok sudbina preostalo troje još nije službeno potvrđena. Još dvoje planinara je spašeno.

Veleposlanik BiH u Rusiji Ivan Orlić izjavio je da je u akciji na planini Elbrusu angažirano 16 spasilaca. Dodao je da je potraga privremeno obustavljena zbog izrazito loših vremenskih uvjeta.

Izraze sućuti obiteljima stradalih uputili su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić. Bećirović je poručio da je s velikom tugom primio vijest o tragediji na Elbrusu, a Komšić uz izraze sućuti obiteljima žrtava te poželio oporavak i siguran povratak preživjelim članovima ekspedicije.

Od planinara su se oprostile kolege iz planinarskih udruženja iz Zenice koja su objavila njihov identitet.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će se vlada ovoga entiteta uključiti u organizaciju prijevoza tijela stradalih u Bosnu i Hercegovinu, kao i u povratak dvoje preživjelih članova ekspedicije. Najavio je i da će se proglasiti Dan žalosti u Federaciji BiH.