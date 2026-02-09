Dodik uvjeren da je učvrstio vlast: "Deklasirat ću opoziciju u listopadu"

Dodik je pak uvjeren da je on osiguravši pobjedu Karana učvrstio i svoju vlast uzdrmanu nakon što ga je Sud BiH prošle godine osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika. Od tada je samo predsjednik SNSD-a no s te pozicije efektivno kontrolira sve bitne poluge u tijelima vlasti u kojima je ranije instalirao sebi odane kadrove.