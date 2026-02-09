PREDSJEDNIČKI IZBORI
Dodik uvjeren da je učvrstio vlast: "Deklasirat ću opoziciju u listopadu"
Pobjeda Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pokazala je kako Milorad Dodik i nakon smjene s te dužnosti ima jaki politički utjecaj, a oporba nije u stanju ponuditi alternativu njegovoj vlasti koja bi imala većinsku biračku potporu, ocjena je koju u ponedjeljak dijele mediji i analitičari u BiH.
Nakon što je u nedjelju ponovljeno glasanje na 136 biračkih mjesta na kojima su poništeni rezultati prvog izbornog kruga od 23. studenoga, Karan, koji je Dodikov izbor za novog predsjednika RS, dobio je oko 2,5 posto glasova više u odnosu na kandidata ujedinjene oporbe Branka Blanušu.
Prema podacima što ih je objavilo Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) u konačnici je za Karana glasalo oko 224 tisuće birača, dok je povjerenje njegovom protukandidatu Branku Blanuši iskazalo njih oko 213 tisuća.
Iako je razlika u broju glasova razmjerno mala, prve analize pokazuju da je Karan u nedjelju ipak dobio više glasova nego tijekom glasanja 23. studenog. Oporba odnosno Blanuša poraženi su na biračkim mjestima u 16 od 17 gradova i općina u kojima se ponovo glasalo propustivši priliku da iskoriste značajan pad potpore birača Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u usporedbi s izborima provedenim 2022. godine.
Oporba tvrdi da je pokradena
Dodik je tada, natječući se za predsjednika RS, dobio više od 300 tisuća glasova a protukandidatkinju oporbe Jelenu Trivić porazio s više od 25 tisuća glasova razlike.
Tada kao i sada iz oporbe su tvrdili kako su pokradeni tijekom glasanja.
Potpredsjednik oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) Želimir Nešković iznosio je tvrdnju kako je SNSD masovno podmićivao birače pa je zato njihov kandidat i pobijedio.
"Sve ono što je SNSD učinio krađom 23. studenog prošle godine na predsjedničkim izborima, ovaj put je kompenzirano kupnjom glasova, i to brutalnom kupnjom glasova", rekao je Nešković.
Blanuša, koji je i predsjednik SDS-a, kazao je pak kako unatoč porazu ne odustaje od dalje političke borbe podsjećajući kako će se u listopadu u sklopu općih izbora ponovo birati i predsjednik RS.
"Naredna utakmica je u listopadu i na nama je da iz ovoga izvučemo pouke i najbolje se pripremimo", kazao je Blanuša upozoravajući kako je porazu doprinijela i činjenica da oporbene stranke ipak nisu bile dovoljno ujedinjene a stvarna potpora nekih od njih je izostala.
Dodik: Idem u bitke s novom energijom
Dodik je pak uvjeren da je on osiguravši pobjedu Karana učvrstio i svoju vlast uzdrmanu nakon što ga je Sud BiH prošle godine osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika. Od tada je samo predsjednik SNSD-a no s te pozicije efektivno kontrolira sve bitne poluge u tijelima vlasti u kojima je ranije instalirao sebi odane kadrove.
"U listopadu ih (oporbu) imamo namjeru ponovo deklasirati", kazao je Dodik proglašavajući pobjedu Karana uz najavu kako će sada u sve političke bitke ući s "novom energijom".
Svoj optimizam temelji i na dojmovima koje je stekao tijekom prošlotjednog posjeta SAD-u. U Washingtonu se zajedno s članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović sastao s nekim kongresnicima i senatorima te dužnosnicima u administraciji Donalda Trumpa koja im je u listopadu prošle godine ukinula dugogodišnje sankcije.
Po povratku iz Washingtona kazao je kako je uvjeren da više neće biti pritisaka na RS odnosno na sadašnju vlast u tom entitetu a najavio je i kako će se nastaviti zalagati za njegovu nezavisnost odnosno odcjepljenje od BiH.
Kazao je i kako ne odustaje od strateškog partnerstva s Rusijom a oslanja se i na potporu Izraela odnosno Mađarske s čijim premijerom Viktorom Orbanom godinama gradi savezništvo no oslonac na Budimpeštu mogao bi mu se izmaknuti pobijedi li u toj zemlji na parlamentarnim izborima u travnju oporbena stranka Tisza kako trenutačno ukazuju ankete.
