Požar u stanu u Zagrebu: Vatrogasci izvlačili ljude, ozlijeđene tri osobe

N1 Info
09. velj. 2026. 10:48
11:24
Igor Kralj / Pixsell

U tijeku je intervencija zagrebačkih vatrogasaca zbog požara u stanu na 4. katu u Ulici Hrvoja Macanovića. Na mjesto intervencije upućena je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe

U tijeku je intervencija zbog požara u stanu na 4. katu u Ulici Hrvoja Macanovića, što je 308. intervencija u 2026. godini, javljaju iz Vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Požar je dojavljen u 10:13 sati, a pogašen u 10:25 sati.

Na teren su upućena dva gasna vlaka, jedan iz Vatrogasne postaje Centar, i jedan iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.

Na mjesto intervencije upućena je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe, a o težini ozljeda izvijestit će HMP. Jedna osoba je samostalno izašla, dok su dvije osobe izvukli vatrogasci.

Bez obzira na povlačenje vozila iz Novog Zagreba, očekuju se gužve u tom dijelu grada.

Teme
požar požar u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
