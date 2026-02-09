na terenu hitna
Požar u stanu u Zagrebu: Vatrogasci izvlačili ljude, ozlijeđene tri osobe
U tijeku je intervencija zagrebačkih vatrogasaca zbog požara u stanu na 4. katu u Ulici Hrvoja Macanovića. Na mjesto intervencije upućena je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe
U tijeku je intervencija zbog požara u stanu na 4. katu u Ulici Hrvoja Macanovića, što je 308. intervencija u 2026. godini, javljaju iz Vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
Požar je dojavljen u 10:13 sati, a pogašen u 10:25 sati.
Na teren su upućena dva gasna vlaka, jedan iz Vatrogasne postaje Centar, i jedan iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.
Na mjesto intervencije upućena je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe, a o težini ozljeda izvijestit će HMP. Jedna osoba je samostalno izašla, dok su dvije osobe izvukli vatrogasci.
Bez obzira na povlačenje vozila iz Novog Zagreba, očekuju se gužve u tom dijelu grada.
