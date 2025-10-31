širenje ili stagnacija?
Euronews odbio zahtjev dopisnika N1 za prisustvo Samitu o proširenju EU u Bruxellesu - jedan od govornika Vučić
Europskom dopisniku televizije N1, Nikoli Radišiću, odbijen je zahtjev za prisustvovanje Samitu o proširenju Europske unije, koji 4. studenoga u Bruxellesu organizira Euronews, a na kojem će jedan od govornika biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nikola Radišić obaviješten je da, zbog velikog broja prijava i ograničenog kapaciteta prostora, nije moguće omogućiti njegovo prisustvovanje događaju uživo.
U odgovoru koji je dopisnik dobio od organizatora stoji:
„Zbog izuzetno velikog broja prijava i ograničenog kapaciteta prostora, sa žaljenjem vas obavještavamo da vam trenutno ne možemo omogućiti prisustvovanje uživo. Zahvaljujemo na razumijevanju i radujemo se mogućnosti da vas ugostimo na budućim događajima.“
Samit o proširenju Europske unije
Samit u organizaciji Euronewsa održat će se u utorak, 4. studenoga 2025. godine, u Bruxellesu, pod sloganom:
„Hoće li se Unija proširiti i razvijati ili će riskirati stagnaciju?“
Događaj će okupiti europske dužnosnike, stručnjake i novinare, koji će raspravljati o:
- izgledima za proširenje Europske unije do 2030. godine,
- odnosima između Zapadnog Balkana i istočnih partnera,
- te o tome kako će dublja integracija utjecati na europsku demokraciju, gospodarstvo i stratešku autonomiju.
Najavljeni govornici
Među najavljenim sudionicima su Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, Milojko Spajić, predsjednik Vlade Crne Gore, Edi Rama, predsjednik Vlade Albanije, Marta Kos, europska povjerenica za proširenje (glavna govornica), Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća i David McAllister, predsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta.
