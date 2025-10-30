Zemlja bliska Vučiću priznala Kosovo

Sirija je službeno priznala Kosovo kao neovisnu i suverenu državu, priopćilo je u srijedu ministarstvo vanjskih poslova u Damasku nakon trilateralnog sastanka u saudijskoj prijestolnici Rijadu.
Težak je to udarac za Aleksandra Vučića, srbijanskog predsjednika koji je godinama održavao dobre odnose sa Sirijom za vrijeme vladavine Bašara al Asada, piše tportal. Most između dvaju predsjednika bio je ruski predsjednik Vladimir Putin, zbog čijeg je pritiska Sirija godinama odbijala priznati Kosovo.
Prema službenom priopćenju, na sastanku u Rijadu sudjelovali su aktualni sirijski predsjednik Ahmed al Šara, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman i kosovska predsjednica Vjosa Osmani. Tema razgovora bila je jačanje bilateralnih odnosa i međusobnog razumijevanja, uključujući pitanje uzajamnog priznanja i suradnje, piše Anadolu.
"Priznajemo pravo naroda na samoodređenje"
'U tom kontekstu, Arapska Republika Sirija objavljuje svoje službeno priznanje Republike Kosovo kao neovisne i suverene države, temeljem uvjerenja u pravo naroda na samoodređenje te svoje predanosti promicanju mira i stabilnosti na Balkanu i u svijetu', navodi se u priopćenju sirijskog ministarstva.
Damask je istaknuo da ova odluka odražava novi smjer sirijske vanjske politike, usmjerene širenju suradnje i otvorenosti zemljama širom svijeta, s ciljem jačanja prijateljstva među narodima i ostvarivanja zajedničkih interesa.
Najava uspostave diplomatskih odnosa
Damask je poručio da se raduje uspostavi diplomatskih odnosa s Kosovom u najkraćem mogućem roku, kao i razvoju suradnje u političkoj, gospodarskoj i kulturnoj sferi, na obostranu korist dvaju naroda.
Priznanje bi moglo otvoriti novu fazu sirijskog približavanja Zapadu i arapskim partnerima, osobito nakon nedavnog povratka Sirije u Arapsku ligu.
