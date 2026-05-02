Europska komisija o Srbiji: Preporuke Venecijanske komisije su vrlo jasne

Europska komisija (EK) očekuje da će Srbija u potpunosti provesti sve preporuke Venecijanske komisije što je prije moguće, rekla je za N1 Srbiju glasnogovornica EK Siobhan McGarry, precizirajući da se procjenjuje ispunjava li Srbija još uvijek uvjete za isplate u okviru financijskih instrumenata Unije.

McGarry je naglasila da je mišljenje Venecijanske komisije bilo vrlo jasno u vezi s preporukama vezanim uz promjene zakona koji reguliraju pravosuđe i tužiteljstvo, a koje su u Srbiji usvojene u siječnju ove godine.

"Ovo mišljenje je u potpunosti usklađeno s procjenom Komisije. Sada očekujemo da će Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti provesti sve preporuke Venecijanske komisije", rekla je glasnogovornica EK za N1 Srbiju.

U tom procesu, dodala je, mora se poštivati ​​transparentan i uključiv konzultativni proces sa svim relevantnim akterima, uključujući Europsku komisiju i Venecijansku komisiju.

Odluke o isplati sredstava Srbiji na čekanju

Komentirajući sredstva za Srbiju iz Plana rasta, McGarry je objasnila da se procjenjuje ispunjava li Beograd još uvijek uvjete za isplate u okviru financijskih instrumenata EU.

"To je bio slučaj i prije mišljenja Venecijanske komisije. Za sada smo stavili na čekanje odluke koje utječu na isplate Srbiji, i to je i dalje slučaj", rekla je glasnogovornica EK.

Komisija, kako je precizirala, kontinuirano procjenjuje jesu li ispunjeni relevantni uvjeti za podršku zemljama poput Srbije.

"I u tom kontekstu, razmotrit ćemo jesu li preporuke Venecijanske komisije provedene", rekla je McGarry i zaključila da Komisija nastavlja podržavati Srbiju na putu prema EU.