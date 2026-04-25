Vučić žestoko napao Piculu: "On često govori, a to je kratko i glupo. Jedini mu je cilj srušiti Srbiju"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, komentirajući izjavu izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je njegov režim „glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji“, rekao da mu je dovoljno vidjeti „sliku Picule s kalašnjikovom u rukama“ kako bi razumio njegovu poruku.
"Nisam razumio njegovu poruku. On često govori, a to je kratko i glupo. Oni misle da bismo im se trebali dodvoravati kako bi promijenili ton prema Srbiji. Znate koliko me je briga za to“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Chantillyju u Francuskoj, gdje sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC).
Kazao je da "dužnosnici poput Picule izmišljaju stvari“ o njegovu boravku tijekom rata u Bosni i Hercegovini i navodnom "sarajevskom safariju“ – plaćanju za pucanje na ljude, javlja N1 Srbija.
Vučić je ocijenio da su mediji u Srbiji "profesionalno postupili“ objavljujući Piculinu izjavu „iako to nisu vijesti“, te da je izvjestitelju „jedini cilj srušiti Srbiju“.
"Oni znaju da sam ja uvijek tu da branim Srbiju i nemam potrebu da im se ulizujem i dodvoravam“, dodao je.
Vučić: Europa treba biti hrabrija
Vučić je ocijenio da Europa gubi važne bitke i ne vidi da zaostaje za drugim dijelovima svijeta.
"Ne samo da zaostajemo za SAD-om u robotici i umjetnoj inteligenciji, nego i za Kinom, i taj jaz postaje sve veći. Svijet nije samo Europa. Trebali bismo biti hrabriji i otvoreniji za promjene“, rekao je.
Dodao je da bi Europa trebala „agresivnije širiti svoj utjecaj“ u Africi i Aziji, umjesto da gubi vrijeme na birokratska pitanja.
Istaknuo je da Srbija, iako mala zemlja, "gleda u budućnost“, ali ne može zaboraviti svoju „najtežu situaciju – Kosovo“, te da zbog „negiranja povrede teritorijalnog integriteta Srbije“ dolazi do njezine neusklađenosti sa svjetskom politikom.
"Nije realno očekivati da budemo sretni..."
Rekao je da je Srbija napadnuta protivno Povelji UN-a i rezolucijama, dok mu danas iz Europe poručuju da se okrene budućnosti.
„Ja odgovaram: ‘Mi to radimo, imamo veću stopu rasta od vas. Vi ste bogatiji, ali mi se mijenjamo’“, rekao je Vučić.
Upitao je mogu li isti ti europski čelnici reći ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da „zaboravi Krim i razmišlja o budućnosti“.
Dodao je i da "najveće i najmoćnije zemlje svijeta, osim SAD-a, nisu priznale Kosovo“.
Vučić je naveo da je Srbija predložila ulazak u EU bez prava glasa i bez povjerenika, uz otvorene granice.
"Nemamo problem s tim, ali netko mora stvoriti priliku za Srbiju i razumjeti našu poziciju – oduzimanje 14 posto teritorija i očekivanje da budemo sretni. To nije realno“, zaključio je.
