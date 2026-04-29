Bura u EU-u zbog posjeta dužnosnika Srbiji: "Vučić će to iskoristiti za propagandu"

Europski zastupnici oštro su kritizirali planirani posjet jednog povjerenika Srbiji, upozoravajući da je tajming loš i da bi mogao donijeti propagandnu pobjedu vlastima u Beogradu.
Oglas
Magnus Brunner, europski povjerenik za migracije, trebao bi u srijedu posjetiti Beograd i sastati se sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Njegov dolazak dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je POLITICO izvijestio da Europska komisija razmatra zamrzavanje 1,5 milijardi eura fondova i bespovratnih sredstava za Srbiju zbog kontroverznih pravosudnih reformi i općeg nazadovanja demokracije.
Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu iz redova socijaldemokrata i glavni izvjestitelj Parlamenta za Srbiju, rekao je za POLITICO da postoji “rizik da bi posjet mogao biti iskorišten od strane režima za stvaranje slike normalnog poslovanja, što ne odražava stvarno stanje”.
Očekuje se da će Brunner razgovarati o suradnji između Bruxellesa i Beograda u području migracija i upravljanja granicama. Srbija, koja je 2024. potpisala sporazum s EU-om o produbljivanju suradnje u borbi protiv neregularnih migracija, predstavlja važno čvorište za krijumčare ljudi i migrante koji pokušavaju ući u EU takozvanom zapadnobalkanskom rutom.
Irena Joveva, slovenska zastupnica u Europskom parlamentu i potpredsjednica liberalne skupine Renew, izjavila je da će Brunnerov posjet vjerojatno biti “instrumentaliziran od strane srpskih vlasti kao PR alat”.
“Iako Magnus Brunner to može vidjeti kao diplomaciju i normalne odnose s državom kandidatkinjom, Vučić koristi takve fotografije za plasiranje domaće naracije o državniku koji vješto balansira globalne sile u korist Srbije”, rekla je za POLITICO.
Srbija, kandidatkinja za članstvo u EU od 2012., mora provesti reforme za jačanje vladavine prava i demokracije kako bi se pridružila Uniji. Od 2024. zemlju potresaju antivladini prosvjedi nakon smrti 16 ljudi u urušavanju krova željezničkog kolodvora u Novom Sadu, uz česte nasilne sukobe između policije i prosvjednika.
U siječnju je vlada progurala paket zakona kojim se reorganiziraju sudovi i mijenja način imenovanja sudaca, što je izazvalo zabrinutost nevladinih organizacija i EU-a. Povjerenica za proširenje Marta Kos nazvala je te zakonske promjene “ozbiljnim korakom unatrag” i upozorila da bi Bruxelles mogao ukinuti financiranje Beogradu ako se zakon ne povuče.
Vula Tsetsi, supredsjedateljica Europske zelene stranke, rekla je za POLITICO da je “u Srbiji vidljivo jasno i zabrinjavajuće pogoršanje vladavine prava, slobode medija i prava na prosvjed”.
“U posljednjih nekoliko mjeseci dvaput sam bila u Beogradu i iz prve ruke svjedočila klimi zastrašivanja i policijskoj represiji nad studentskim prosvjedima”, dodala je. “U takvom trenutku, posjeti europskih povjerenika riskiraju slanje pogrešne poruke.”
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas