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PITANJE SIGURNOSTI

FOTO / Crna Gora protjerala tri Rusa iz zemlje: Evo što je pronađeno kod njih

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Nova.rs
|
05. srp. 2026. 15:39
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sumnjiva oprema, Crna Gora
Uprava policije MUP Crne Gore

Crnu Goru su morala prisilno napustiti trojica ruskih državljana nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.

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Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore danas je objavilo da ruski državljani AS (38), IK (26) i AI (38) nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.

sumnjiva oprema, Crna Gora
Uprava policije MUP Crne Gore

Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka ruskim državljanima. Nakon uručenja rješenja, oni su i napustili teritorij Crne Gore, prenosi Nova.rs.

sumnjiva oprema, Crna Gora
Uprava policije MUP Crne Gore

O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija se sad poduzeti daljnje mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore.

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Teme
crna gora granica policija rusija špijunaža špijuni

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