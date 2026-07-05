PITANJE SIGURNOSTI
FOTO / Crna Gora protjerala tri Rusa iz zemlje: Evo što je pronađeno kod njih
Crnu Goru su morala prisilno napustiti trojica ruskih državljana nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.
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Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore danas je objavilo da ruski državljani AS (38), IK (26) i AI (38) nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.
Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka ruskim državljanima. Nakon uručenja rješenja, oni su i napustili teritorij Crne Gore, prenosi Nova.rs.
O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija se sad poduzeti daljnje mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore.
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