Australija
Tajanstvene kugle isplivale na plaže: Stručnjaci upozoravaju na moguću opasnost
Australska svemirska agencija radi na utvrđivanju podrijetla pronađenih objekata, dok jedna stručnjakinja za svemirsku arheologiju smatra da bi mogli biti povezani s lansiranjem rakete.
Šest komada za koje se sumnja da su svemirski otpad, a koje je more izbacilo na plaže na sjeveru australske savezne države Queensland, mogli bi biti takozvane "svemirske kugle" (space balls), koje često ostaju nakon lansiranja raketa, smatra jedna stručnjakinja.
Australska svemirska agencija potvrdila je u nedjelju da radi na utvrđivanju prirode i podrijetla tajanstvenih objekata za koje policija sumnja da sadrže opasne kemikalije.
Prema izvješćima, objekti koje je more izbacilo na plaže u području Forrest Beacha, nedaleko od Townsvillea, izgledaju poput velikih kugli, piše The Guardian.
Vatrogasna služba Queenslanda priopćila je u nedjelju da je na plažama pronađeno ukupno šest objekata. Pet ih je "osigurano i spremljeno u bačve", dok je šesti tijekom nedjelje bio u postupku sigurnog zbrinjavanja, rekao je glasnogovornik.
Lokalni restoran brze hrane Forrest Beach Takeaway već je iskoristio situaciju za promociju te je u ponudu uvrstio "space junk snack box". Na ploči ispred lokala pisalo je: "Za razliku od nekih stvari koje more izbaci na našu plažu, ove ćete objekte moći prepoznati."
Policija je priopćila da "nema opasnosti za lokalnu zajednicu te da ne provodi istragu o ovom događaju".
U priopćenju vatrogasne službe navodi se da je "moguće da će se u narednim danima na tom području pojaviti još ostataka", no dodaje se da "trenutačno nema opasnosti za lokalno stanovništvo", uz preporuku građanima da prate informacije Australske svemirske agencije.
"Priroda pronađenih ostataka i njihovo podrijetlo još se utvrđuju", stoji u priopćenju.
Glasnogovornik Australske svemirske agencije, koja surađuje s policijom i Nacionalnom agencijom za upravljanje izvanrednim situacijama, potvrdio je da se vjeruje kako je riječ o svemirskom otpadu.
"Australska svemirska agencija pruža potporu lokalnim vlastima u vezi sa sumnjivim svemirskim ostacima pronađenima na plaži Forrest Beach u sjevernom Queenslandu. Agencija radi na utvrđivanju prirode ostataka i njihova podrijetla", navodi se u priopćenju.
Izvanredna profesorica Alice Gorman, svemirska arheologinja i stručnjakinja za svemirski otpad sa Sveučilišta Flinders, pregledala je snimke objavljene u medijima i rekla da objekti ne pokazuju tragove izgaranja ili visokih temperatura.
"To upućuje na mogućnost da potječu iz raketnog stupnja – možda prvog ili drugog – koji je pao natrag na Zemlju, dok je ostatak rakete nastavio put kako bi isporučio teret u svemir", rekla je.
"Izgledaju kao dijelovi sustava za gorivo. Riječ je o tlačnim spremnicima za gorivo izrađenima od legura titana koje imaju vrlo visoko talište."
"Takvi su objekti poznati kao 'svemirske kugle' i mogu se pronaći godinama nakon lansiranja. Vjerojatno ih nitko nije vidio kako padaju."
Gorman je dodala da postoji i mogućnost da pronađeni objekti uopće nisu povezani sa svemirskom industrijom, nego da su morskog podrijetla.
No, ako se pokaže da je riječ o svemirskim kuglama, upozorava da bi u njima mogao biti zaostao hidrazin – iznimno otrovno raketno gorivo.
Pretpostavlja da bi mogli potjecati s ruske rakete Fregat, koja u svojim pogonskim stupnjevima koristi slične tlačne spremnike.
"Svemirske kugle" – koje ne treba miješati s američkom svemirskom komedijom iz 1980-ih – najčešći su oblik svemirskog otpada, kaže Gorman, a pronađene su diljem svijeta.
Procjenjuje se da oko Zemlje kruži više od 30.000 komada svemirskog otpada, od aktivnih satelita do odbačenih dijelova raketa.
"Svemirski otpad najčešće pada u more, ali Australija je vrlo veliko kopneno područje pa kod nas završava razmjerno mnogo svemirskog otpada", rekla je Gorman.
Dodala je da svemirski otpad postaje sve veći problem zbog naglog porasta broja lansiranja.
"U posljednjih pet godina bilo je više lansiranja u svemir nego tijekom cijele prethodne povijesti. To znači da se sve više objekata vraća u Zemljinu atmosferu."
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