Hajdaš Dončić: Plenković će izgubiti od Možemo i SDP-a na sljedećim izborima, a Milanoviću je ovo zadnji mandat

Sudionici radionica su rad SDP-a saželi u tri ključna područja. „Prvo područje je - država koja radi. Svi plaćamo poreze, svi živimo za nas u ovom, vjerojatno najljepšem kutku svijeta. Imamo očekivanja od države da nam pruži kvalitetan javni servis. Imamo očekivanja da nam pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, javnu zdravstvenu zaštitu, a ne da nas gura prema privatnom i bolnicama i praksama i poliklinikama“, istaknuo je Hajdaš Dončić.