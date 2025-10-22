Oglas

pionirski park u beogradu

FOTO, VIDEO / Uoči požara u "Ćacilendu" čuli se pucnjevi, uhićena jedna osoba

author
N1 Info
|
22. lis. 2025. 10:46
n1 ćacilend
Printscreen/X/Instagram/Marinika Tepić/Srce

Jutros je u Pionirskom parku u Beogradu, tzv. "Ćacilendu", izbio veliki požar. Požar je brzo lokaliziran.

Kako se vidi na snimkama zastupnika koji prisustvuju sjednici Skupštine Srbije u blizini Pionirskog parka, čuju se zvuci pucnjave, ali N1 Srbija ne može potvrditi da je korišteno vatreno oružje.

Za sada nije poznato kako je do požara došlo, a svjedoci navode da se vatra brzo proširila prije dolaska vatrogasaca koji su požar ubrzo lokalizirali.

Jedna osoba privedena

Jedna osoba nedaleko od Skupštine je privedena, piše Nova.rs.

Na snimkama s mjesta događaja vidi se kako policija obara jednu osobu na tlo i privodi je, no zasad nije potvrđeno je li ta osoba povezana s požarom.

Istraga je u tijeku, a više informacija očekuje se tijekom dana.

