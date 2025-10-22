FOTO, VIDEO / Uoči požara u "Ćacilendu" čuli se pucnjevi, uhićena jedna osoba

Jutros je u Pionirskom parku u Beogradu, tzv. "Ćacilendu", izbio veliki požar. Požar je brzo lokaliziran.
Kako se vidi na snimkama zastupnika koji prisustvuju sjednici Skupštine Srbije u blizini Pionirskog parka, čuju se zvuci pucnjave, ali N1 Srbija ne može potvrditi da je korišteno vatreno oružje.
Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025
Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp
Za sada nije poznato kako je do požara došlo, a svjedoci navode da se vatra brzo proširila prije dolaska vatrogasaca koji su požar ubrzo lokalizirali.
Jedna osoba privedena
Jedna osoba nedaleko od Skupštine je privedena, piše Nova.rs.
Na snimkama s mjesta događaja vidi se kako policija obara jednu osobu na tlo i privodi je, no zasad nije potvrđeno je li ta osoba povezana s požarom.
Gori Ćacilend pic.twitter.com/MDae2KsIJE— Biljana Đorđević (@Bibislav) October 22, 2025
Istraga je u tijeku, a više informacija očekuje se tijekom dana.
Veliki požar u Ćacilendu pic.twitter.com/WlfOWb82RN— Dobrica Veselinović (@dobrinacelnik) October 22, 2025
