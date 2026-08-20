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TEŠKA NOĆ

FOTO, VIDEO / Veliki požar iz BiH stigao nadomak Dubrovnika, na terenu 25 hrvatskih vatrogasaca

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Hina
|
20. kol. 2026. 09:09
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N1 BiH

Požar kod mjesta Ivanica u Bosni i Hercegovini približio se hrvatskoj granici kod Dubrovnika, a u gašenju pomažu i vatrogasci iz Dubrovnika i Župe dubrovačke, rekao je u četvrtak Hini zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

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„Sad je dobro, ali je cijelu noć bilo teško. Uspjeli smo im pomoći obraniti kuće na Ivanici i sad pratimo vatru. Trenutno nam ne prijeti, ali je to ogroman požar na nepristupačnom terenu i trebamo biti na velikom oprezu“, izjavio je Simović.

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N1 BiH

Dodao je da je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci raspoređena na zapadnoj strani požarišta, a DVD Župa dubrovačka na istočnoj.

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„Ukupno je tu 25 naših vatrogasaca sa šest vozila“, rekao je Simović.

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