TEŠKA NOĆ
FOTO, VIDEO / Veliki požar iz BiH stigao nadomak Dubrovnika, na terenu 25 hrvatskih vatrogasaca
Požar kod mjesta Ivanica u Bosni i Hercegovini približio se hrvatskoj granici kod Dubrovnika, a u gašenju pomažu i vatrogasci iz Dubrovnika i Župe dubrovačke, rekao je u četvrtak Hini zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
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„Sad je dobro, ali je cijelu noć bilo teško. Uspjeli smo im pomoći obraniti kuće na Ivanici i sad pratimo vatru. Trenutno nam ne prijeti, ali je to ogroman požar na nepristupačnom terenu i trebamo biti na velikom oprezu“, izjavio je Simović.
Dodao je da je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci raspoređena na zapadnoj strani požarišta, a DVD Župa dubrovačka na istočnoj.
„Ukupno je tu 25 naših vatrogasaca sa šest vozila“, rekao je Simović.
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