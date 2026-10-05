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Nigerijski

VIDEO / Srušio se vojni zrakoplov: Poginule 32 osobe

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Hina
|
05. lis. 2026. 20:26
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Nigerijski vojni zrakoplov
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Nigerijski vojni zrakoplov na letu iz Benin Cityja u Lagos srušio se u ponedjeljak u jugozapadnoj saveznoj državi Ondo, pri čemu je poginulo 25 putnika i sedam članova posade.

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Predsjednik Bola Tinubu, potvrdivši da nema preživjelih, izrazio je "duboku tugu" i uputio sućut obiteljima stradalih.

"Načelnik stožera zračnih snaga izvijestio me o događaju te sam naložio Nigerijskom ratnom zrakoplovstvu da odmah započne temeljitu istragu o uzroku pada kako bi se ubuduće spriječili takvi incidenti", naveo je Tinubu u priopćenju.

Zrakoplov tipa ATR-42 bio je na redovitom letu iz Benin Cityja prema Lagosu kada su kontrolori zračnog prometa u ponedjeljak u 8,13 sati GMT izgubili kontakt s njim, rekao je ministar zrakoplovstva Festus Keyamo. Ova je nesreća jedna od najtežih zrakoplovnih katastrofa u Nigeriji posljednjih godina.

Olupina je poslije pronađena u blizini obalnog grada Igbokoda, kamo su upućene ekipe za potragu i spašavanje.

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Teme
istraga pada nigerija zrakoplovna nesreća

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