Zrakoplov tipa ATR-42 bio je na redovitom letu iz Benin Cityja prema Lagosu kada su kontrolori zračnog prometa u ponedjeljak u 8,13 sati GMT izgubili kontakt s njim, rekao je ministar zrakoplovstva Festus Keyamo. Ova je nesreća jedna od najtežih zrakoplovnih katastrofa u Nigeriji posljednjih godina.