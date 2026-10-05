Nigerijski
VIDEO / Srušio se vojni zrakoplov: Poginule 32 osobe
Nigerijski vojni zrakoplov na letu iz Benin Cityja u Lagos srušio se u ponedjeljak u jugozapadnoj saveznoj državi Ondo, pri čemu je poginulo 25 putnika i sedam članova posade.
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Predsjednik Bola Tinubu, potvrdivši da nema preživjelih, izrazio je "duboku tugu" i uputio sućut obiteljima stradalih.
"Načelnik stožera zračnih snaga izvijestio me o događaju te sam naložio Nigerijskom ratnom zrakoplovstvu da odmah započne temeljitu istragu o uzroku pada kako bi se ubuduće spriječili takvi incidenti", naveo je Tinubu u priopćenju.
Zrakoplov tipa ATR-42 bio je na redovitom letu iz Benin Cityja prema Lagosu kada su kontrolori zračnog prometa u ponedjeljak u 8,13 sati GMT izgubili kontakt s njim, rekao je ministar zrakoplovstva Festus Keyamo. Ova je nesreća jedna od najtežih zrakoplovnih katastrofa u Nigeriji posljednjih godina.
Nigeria Air Force and Navy Helicopters hovering above the location of the crash site. Several debris have been seen including unidentified bodies and military uniforms. Such a sad Monday💔🕯️ https://t.co/pni5lapQtA— Toju weston (@TojuWes) October 5, 2026
Olupina je poslije pronađena u blizini obalnog grada Igbokoda, kamo su upućene ekipe za potragu i spašavanje.
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