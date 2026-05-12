Grlić Radman: Podržavamo postupnu integraciju zapadnog Balkana u jedinstveno tržište

Hrvatska podržava postupnu integraciju zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Europske unije, rekao je u utorak šef diplomacije Gordan Grlić Radman na sastanku grupe Prijatelja Zapadnog Balkana i kolega iz država iz te regije.
Ministar vanjskih i europskih poslova na sastanku u Bratislavi ponovio je da vlada "nastavlja snažno podupirati proširenje" EU-a na zemlje zapadnog Balkana te im je spremna pomoći svojim iskustvom, priopćio je MVEP na platformi X.
"Istaknuto je kako su 2025. i 2026. donijele vidljiv napredak u procesu pristupanja, posebno za Crnu Goru i Albaniju, uz pozitivan zamah koji predstavlja važnu priliku za cijelu regiju", stoji u priopćenju ministarstva.
Grlić Radman je pritom naglasio važnost provedbe reformi, usklađivanja s politikama i vrijednostima EU te očuvanja dobrosusjedskih odnosa.
On je kazao da Hrvatska podržava „postupnu integraciju” zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a, „uključujući pristup SEPA-i i smanjenje troškova roaminga, kako bi građani mogli osjetiti konkretne prednosti europske integracije”. SEPA, jedinstveno područje plaćanja u eurima, danas obuhvaća 41 državu – od država zapadnog Balkana pristup nemaju jedino Bosna i Hercegovina te Kosovo, stoji na službenim stranicama.
MVEP je priopćio da je na susretu poseban naglasak stavljen na jačanje povezivosti i energetske sigurnosti zapadnog Balkana, a da je u tom kontekstu istaknuta važnost projekata poput Jonsko-jadranskog plinovoda i Južne plinske interkonekcije, zaključuje se u priopćenju.
Prijatelji zapadnog Balkana neformalna je skupina koju čine ministri vanjskih poslova država članica EU-a – Hrvatske, Austrije, Italije, Slovenije, Slovačke, Grčke i Češke – s ciljem ubrzanja procesa eurointegracije te regije.
