Grlić Radman: Podržavamo postupnu integraciju zapadnog Balkana u jedinstveno tržište

Hina
12. svi. 2026. 14:40
09.05.2026., Zagreb - Obiljezavanje Dana Europe. Gordan Grlic Radman Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Hrvatska podržava postupnu integraciju zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Europske unije, rekao je u utorak šef diplomacije Gordan Grlić Radman na sastanku grupe Prijatelja Zapadnog Balkana i kolega iz država iz te regije.

Ministar vanjskih i europskih poslova na sastanku u Bratislavi ponovio je da vlada "nastavlja snažno podupirati proširenje" EU-a na zemlje zapadnog Balkana te im je spremna pomoći svojim iskustvom, priopćio je MVEP na platformi X. 

"Istaknuto je kako su 2025. i 2026. donijele vidljiv napredak u procesu pristupanja, posebno za Crnu Goru i Albaniju, uz pozitivan zamah koji predstavlja važnu priliku za cijelu regiju", stoji u priopćenju ministarstva.  

Grlić Radman je pritom naglasio važnost provedbe reformi, usklađivanja s politikama i vrijednostima EU te očuvanja dobrosusjedskih odnosa.

On je kazao da Hrvatska podržava „postupnu integraciju” zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a, „uključujući pristup SEPA-i i smanjenje troškova roaminga, kako bi građani mogli osjetiti konkretne prednosti europske integracije”. SEPA, jedinstveno područje plaćanja u eurima, danas obuhvaća 41 državu – od država zapadnog Balkana pristup nemaju jedino Bosna i Hercegovina te Kosovo, stoji na službenim stranicama.

MVEP je priopćio da je na susretu poseban naglasak stavljen na jačanje povezivosti i energetske sigurnosti zapadnog Balkana, a da je u tom kontekstu istaknuta važnost projekata poput Jonsko-jadranskog plinovoda i Južne plinske interkonekcije, zaključuje se u priopćenju. 

Prijatelji zapadnog Balkana neformalna je skupina koju čine ministri vanjskih poslova država članica EU-a – Hrvatske, Austrije, Italije, Slovenije, Slovačke, Grčke i Češke – s ciljem ubrzanja procesa eurointegracije te regije. 

