POVIJESNI ISKORAK CRNE GORE
Kos poručila Vučiću: Za demokratsku Srbiju ima mjesta u EU, mjesecima nije dobila ni eura...
Povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos izjavila je u Bruxellesu da u Europskoj uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali je naglasila da napredak prema članstvu ovisi isključivo o provedbi reformi u državama kandidatkinjama.
"Imam jasnu poruku, u Europskoj uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana“, rekla je Kos po dolasku na sastanak Vijeća EU za vanjske poslove.
Istaknula je da je proširenje jedan od prioriteta Europske unije te navela kako rezultati ovise o tome koliko su zemlje kandidatkinje spremne ispuniti svoje obveze.
"Ako naši kandidati imaju rezultate, imat ćemo ih i mi. Već ih imamo. Prvi put nakon 17 godina osnovali smo radnu skupinu za pristupanje nove zemlje, a riječ je o Crnoj Gori. Uz to, posljednji Eurobarometar pokazao je veliko opredjeljenje građana Crne Gore za članstvo u EU“, rekla je Kos.
Dodala je da provedba Plana rasta za Zapadni Balkan dobro napreduje te najavila isplatu oko 100 milijuna eura Albaniji i Crnoj Gori iz tog fonda.
Ni eura za Srbiju već mjesecima
Govoreći o Srbiji, Kos je zanijekala da postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava iz Plana rasta, ali je priznala da Srbija od usvajanja pravosudnih amandmana prije nekoliko mjeseci nije dobila nijednu isplatu.
„Stalno provjeravamo ispunjavaju li sve države koje dobivaju sredstva iz Plana rasta potrebne kriterije. Istina je da od pravosudnih amandmana prije nekoliko mjeseci nismo ništa isplatili, ali nije donesena formalna odluka o obustavi isplata“, rekla je Kos.
Izrazila je očekivanje da će Srbija ispuniti potrebne uvjete kako bi sredstva mogla biti odobrena.
"Za demokratsku Srbiju postoji mjesto u EU"
Kako javlja Nova.rs, Kos je naglasila da status kandidatkinje za članstvo podrazumijeva predanost obiju strana te da se od države kandidatkinje očekuje napredak, a ne nazadovanje u područjima poput demokracije, pravosuđa i slobode medija.
„Za Srbiju postoji mjesto u EU, za demokratsku Srbiju“, poručila je.
Podsjetila je i da je Europska unija već ostvarila konkretne rezultate u procesu postupne integracije država regije, navodeći priključenje Srbije sustavu SEPA, zajedno s Albanijom, Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom.
"Nemamo puno vremena"
Povjerenica za proširenje založila se i za promjenu metodologije procesa proširenja, ocijenivši da Europska unija i dalje koristi model star četiri desetljeća.
„I dalje koristimo metodologiju staru 40 godina. A to znači da živimo u drukčijem vremenu. Ovo nije vrijeme mira, nemamo puno vremena“, rekla je Kos.
Dodala je da bi načelo postupne integracije trebalo proširiti i na druga područja osim zajedničkog tržišta, uključujući sigurnosnu politiku, o čemu se trenutačno vode intenzivni razgovori s državama članicama EU.
Marta Kos najavila je i novi summit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan 5. lipnja u Podgorici.
„Očekujem doista snažnu predanost svih kandidatkinja sa Zapadnog Balkana europskom putu“, rekla je te izrazila nadu da bi Crna Gora mogla završiti pristupne pregovore do kraja ove ili početkom sljedeće godine.