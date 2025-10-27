Tragedija u Novom Mestu
Hashtag #svismosviAco preplavio je društvene mreže u Sloveniji
Nakon ubojstva koje se dogodilo u noći sa subote na nedjelju, kada je 21-godišnji osumnjičenik brutalno pretukao 48-godišnjeg muškarca ispred jednog lokala u Novom Mestu, na društvenim mrežama počeo se širiti hashtag #svismosviAco.
Oglas
Njime korisnici izražavaju sućut obitelji žrtve i pozivaju vlasti na reakciju.
Korisnici putem hashtaga iskazuju tugu i upozoravaju da se slična tragedija može dogoditi bilo kome, a istovremeno traže odlučnije djelovanje nadležnih institucija.
Pod istim nazivom otvoren je i Instagram profil na kojem ljudi dijele vlastita iskustva i pozivaju na promjene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas