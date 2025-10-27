Screenshot/Instagram

Nakon ubojstva koje se dogodilo u noći sa subote na nedjelju, kada je 21-godišnji osumnjičenik brutalno pretukao 48-godišnjeg muškarca ispred jednog lokala u Novom Mestu, na društvenim mrežama počeo se širiti hashtag #svismosviAco.

Njime korisnici izražavaju sućut obitelji žrtve i pozivaju vlasti na reakciju.

Korisnici putem hashtaga iskazuju tugu i upozoravaju da se slična tragedija može dogoditi bilo kome, a istovremeno traže odlučnije djelovanje nadležnih institucija.

Pod istim nazivom otvoren je i Instagram profil na kojem ljudi dijele vlastita iskustva i pozivaju na promjene.