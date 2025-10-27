Najbolja stvar koju možete napraviti kada vam u autu nestane ulja, a na putu ste

Osim tipa i gradacije, ulja imaju i oznake kvalitete, najčešće ACEA (europska) ili API (američka oznaka). Ulja istog tipa, gradacije i razine kvalitete mogu se miješati, ali i to može imati posljedice. Najbolje je pridržavati se onoga što je proizvođač motora propisao – ako je propisan ACEA C1, tada koristite C1; ako je C2, onda C2. To je najbolja garancija da će motor raditi ispravno i bez problema.