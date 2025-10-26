Tragedija u Sloveniji
Slovenski premijer nakon ubojstva u Novom Mestu sazvao izvanredni sastanak, dvoje ministara dalo ostavke
Slovenski premijer Robert Golob sazvao je krizni sastanak nakon nasilne smrti stanovnika Novog Mesta. Ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su svoje ostavke, a Golob ih je prihvatio.
Na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost Slovenije donesena je odluka da se pojača prisutnost policije u Novom Mestu, da se ondje pošalju dodatne snage iz drugih dijelova Slovenije, te da se po potrebi aktiviraju i posebne policijske jedinice.
Premijer Golob sazvao je krizni sastanak jutros u 10 sati. Na sastanak su pozvani ministrica pravosuđa Andreja Katič, ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar, ministar rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti Luka Mesec, glavna državna tužiteljica Katarina Bergant, predsjednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te glavni ravnatelj policije Damjan Petrič.
Ministrica Katič je već pri dolasku na sastanak izjavila da će ponuditi svoju ostavku. Na pitanje novinara hoće li učiniti isto, ministar Poklukar nije želio odgovoriti.
Nakon sastanka premijer Golob obratio se javnosti:
“Ministri odgovorni za ključna područja ponudili su ostavke, a ja sam ih prihvatio. U sljedećim danima predložit ću novog ministra pravosuđa.”
Ministrica u ostavci Andreja Katič izrazila je sućut obitelji i prijateljima žrtve.
"Donijela sam odluku da iz objektivne odgovornosti ponudim ostavku. Time želim doprinijeti i smirivanju situacije. Oni koji moraju osigurati red i sigurnost su policija i državno odvjetništvo. Što se tiče poziva drugih, odgovaram da svatko mora razmisliti o vlastitoj odgovornosti — ja jesam.“
Boštjan Poklukar izjavio je da oštro osuđuje jučerašnji događaj.
"Svako nasilje u društvu potpuno je neprihvatljivo. Preuzimam punu objektivnu odgovornost i podnosim ostavku.“
Golob je dodao da su i ministrica Katič i ministar Poklukar svoje ostavke ponudili još prije kriznog sastanka te da je „sastanak bio namijenjen isključivo pregledu mjera i scenarija kako unaprijediti sigurnost“.
Na pozive oporbe koja traži ostavku cijele vlade, Golob je odgovorio:
"Moj odlazak ne može vratiti ocu život. Ministri su preuzeli odgovornost. Moj bi odlazak bio bijeg od odgovornosti — ja je želim preuzeti kako bi život, ne samo u Dolenjskoj, nego u cijeloj Sloveniji, u budućnosti bio sigurniji.“
