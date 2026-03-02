Oglas

TEŠKA UPALA PLUĆA

Ivica Dačić skinut s respiratora, nastavlja se intenzivno liječenje

author
Hina
|
02. ožu. 2026. 22:52
Dačić
N1

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, hospitaliziran prošlog tjedna zbog teške obostrane upale pluća, skinut je s respiratora, objavili su beogradski mediji pozivajući se na više izvora.

Oglas

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije u ponedjeljak da je Dačićevo zdravstveno stanje "bolje nego što je bilo" i da "ima razloga za optimizam".

"Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i intenzivne terapije", rekao je novinarima Lončar.

Dačić je hospitaliziran u srijedu zbog upale pluća, priključen je na respirator i njegovo stanje tada je okarakterizirano kao "vrlo teško", a liječnici su izbjegavali davati konkretnije prognoze.

Ivica Dačić je predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS), koalicijskog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Ivica Dačić
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ