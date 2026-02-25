Oglas

SRPSKI MINISTAR

Hitno hospitaliziran Ivica Dačić

N1 Info
25. velj. 2026. 21:39
Ivica Dačić 4
N1 info

Dačić je u hitno hospitaliziran u srijedu navečer, javlja Nova

Ministar unutarnjih poslova Srbije i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić hitno je hospitaliziran u Sveučilišnom kliničkom centru Srbije.

U teškom je zdravstvenom stanju, i "priključen na aparate", javljaju mediji iz Srbije.

Kako doznaju, smješten je u UKC zbog problema koje je imao sa zdravljem prethodnih dana.

Stanje mu se naglo pogoršalo posljednjih dana, a osobito zadnjih nekoliko sati, piše Blic.rs.

Teme
hospitaliziran ivica dačić ivica dačić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
