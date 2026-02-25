Hitno hospitaliziran Ivica Dačić

Dačić je u hitno hospitaliziran u srijedu navečer, javlja Nova
Ministar unutarnjih poslova Srbije i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić hitno je hospitaliziran u Sveučilišnom kliničkom centru Srbije.
U teškom je zdravstvenom stanju, i "priključen na aparate", javljaju mediji iz Srbije.
Kako doznaju, smješten je u UKC zbog problema koje je imao sa zdravljem prethodnih dana.
Stanje mu se naglo pogoršalo posljednjih dana, a osobito zadnjih nekoliko sati, piše Blic.rs.
