predsjednik sda-a
Izetbegović: Tonemo, a RS je već potonula dublje od Federacije BiH
Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je danas da zabrinjavajući razvoj odnosa i okolnosti u svijetu, na Balkanu i u samoj Bosni i Hercegovini stvara prostor za razvoj najozbiljnije postdaytonske političke, sigurnosne i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini.
Pravo jačega potiskuje međunarodno pravo
Njegovim riječima, pravo jačeg potiskuje međunarodno pravo i potkopava autoritet međunarodnih institucija, brutalni ratovi istiskuju ulogu diplomacije, manji i slabiji narodi i države prestaju biti akteri i postaju objekti u dogovorima jačih.
„Slični trendovi prijete i Balkanu, gdje se jači ubrzano naoružavaju, militariziraju, pokazuju sve jasnije paternalističke pretenzije, miješaju se u unutarnje odnose susjednih zemalja i sve otvorenije podržavaju dovršetak ratnih ciljeva koje nisu ostvarili u razdoblju 1992.-1995.“, rekao je Izetbegović na konferenciji za novinare prije sesije „Krug 99“ na temu „Smjerovi za izlazak iz krize u Bosni i Hercegovini“, na kojoj je uvodni govornik.
Dodaje da u BIH svjedočimo općem zastoju, svakodnevnim blokadama, permanentnom sukobu koji je već doveo do ekonomske stagnacije i prijeti ozbiljnom sigurnosnom krizom.
Kaže da su gospodarstvo, politika i sigurnost, stabilnost neraskidivo povezani.
Problemi u bivšoj Jugoslaviji počeli sa slomom gospodarstva
„Problem i katastrofa u bivšoj Jugoslaviji započeli su slomom gospodarstva. Dakle, slom gospodarstva doveo je do sloma države. Podsjećam vas na 2014. godinu u BIH, iznenadnu eksploziju narodne pobune, paljenje vladinih zgrada, paljenje zgrade Predsjedništva. Te se stvari ne smiju ponoviti. U krhkoj Bosni i Hercegovini mogu dovesti do vrlo loših scenarija“, smatra predsjednik SDA.
Ocijenio je da je mandat 2022.-2026. propao, „donio je neuspjehe“.
„Godine koje su slijedile za nama nisu 'pojeli skakavci', uništili su ih neodgovorni i nesposobni političari. Ako se akteri ne promijene ili se ne promijeni njihova politika i odnos prema zemlji i narodu, ući ćemo u tmurnu, nezaustavljivu, silaznu spiralu daljnjeg slabljenja gospodarstva, zaduživanja, slabljenja podrške međunarodne zajednice, slabljenja države, slabljenja i starenja nacije - rekao je Izetbegović.
Dodao je da će naša budućnost biti Bosna i Hercegovina - zemlja staraca, siromašnih staraca.
Prije 20 godina, rekao je, imali smo priliku usmjeriti zemlju u pravom smjeru jednim dogovorom, jednim činom, travanjskim paketom ustavnih promjena.
"Nema čarobnog štapića, nema revolucije"
Nažalost, to danas nije moguće, u ovom odnosu moći. Nema čarobnog štapića, nema revolucije. Moguća je pozitivna evolucija odnosa, sazrijevanje i zajednički napor koji će nas izvući iz blata u kojem se nalazimo i u koje sve dublje tonemo. Potrebna je svijest svih važnih aktera o situaciji u kojoj se nalazimo. I srpskih političara. Tonemo, a Republika Srpska je već potonula dublje od Federacije Bosne i Hercegovine“, smatra Izetbegović.
Vjeruje da je potrebna zajednička akcija bez pokušaja dominacije nad bilo kim.
Izetbegović ističe da samo vladavina prava može dominirati i vladavina prava mora dominirati.
„Dakle, gospodarstvo, sigurnost i politika su usko povezani. Danas iznosim svoje viđenje, odnosno viđenje Stranke demokratske akcije, o izlazu iz krize, koje se svodi na sinergiju ova tri faktora“, rekao je Izetbegović.
