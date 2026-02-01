Izetbegović: Tonemo, a RS je već potonula dublje od Federacije BiH

Nažalost, to danas nije moguće, u ovom odnosu moći. Nema čarobnog štapića, nema revolucije. Moguća je pozitivna evolucija odnosa, sazrijevanje i zajednički napor koji će nas izvući iz blata u kojem se nalazimo i u koje sve dublje tonemo. Potrebna je svijest svih važnih aktera o situaciji u kojoj se nalazimo. I srpskih političara. Tonemo, a Republika Srpska je već potonula dublje od Federacije Bosne i Hercegovine“, smatra Izetbegović.