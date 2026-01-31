Epstein javlja suradniku: "Hrvatski vicepremijer je u New Yorku"

Odgovor njegovog suradnika Nikolića, inače iz Hrvatske je - tako se čita, a iz šireg konteksta mailova je jasno i zašto i riječ je o osobnom stavu Nikolića prema Hrvatskoj - namjerno podrugljivo i zatvara temu neukusnim komentarom: "Ne znam ni tko je to. Hrvatska je mala i beznačajna zemlja. Ima samo dva relevantna proizvoda - turizam i djevojke ;)". Rekonstrukcija ljudi oko Epsteina vodi u dva smjera - od svih koje je spominjao, samo neki su se našli pod kaznenom, a neki pod reputacijskom štetom. Većina njih nije. I krivo je zaključiti da je spominjanje i hrvatskog političara vezano uz bilo što sporno - to se u mailovima - ne vidi.