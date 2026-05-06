oštre kritike
Kardinal Puljić: Sve tri strane u BiH imaju tajne planove zbog kojih mi se politika zgadila
Dok se u regiji ponovno otvaraju rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine, a političke napetosti ne jenjavaju, kardinal Vinko Puljić u javnom istupu iznio je niz oštrih ocjena o stanju u zemlji, ali i širem kontekstu suvremene politike.
Puljić sliku o stanju sustava ne veže samo uz Bosnu i Hercegovinu, nego uz opću krizu suvremene demokracije, naglašavajući gubitak njezina temeljnog smisla: „Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nestalo je ono bitno u demokraciji – vrijednost čovjeka, njegova prava i njegovo dostojanstvo. Nastao je problem jer se sve više nameću interes i koristoljublje", kaže za FTV.
U tom okviru jasno razdvaja uloge religije i politike: „Religija mora biti na čelu vjere i morala, dostojanstva i ljudskih prava. Međutim, u politici je interes taj koji upravlja. Tu se često križamo, ponekad se nađemo na zajedničkoj liniji, a ponekad se sukobljavamo.“
Daytonska Bosna i Hercegovina: “luđačka košulja”
Govoreći o samoj državi, Puljić pravi jasnu razliku između Bosne i Hercegovine kao povijesne cjeline i njezina daytonskog uređenja: „Bosna i Hercegovina je jedna stvar, ali daytonska država je nešto vrlo kompleksno i ona ne funkcionira. To smo rekli odmah nakon Daytona – da će teško funkcionirati, i to se pokazalo.“
Slikovito opisuje stanje: „Obukli ste nam luđačku košulju i otišli, a mi se unutra snalazimo kako znamo.“ Iako priznaje da je Dayton zaustavio rat, naglašava njegov ključni nedostatak: „Zaustavio je rat, ali nije uspostavio pravedan mir u kojem svaki narod i svaki čovjek ostvaruje svoja prava i dostojanstvo.“
Skup u Zagrebu
Osvrćući se na svoje sudjelovanje na skupu u Zagrebu i reakcije koje su uslijedile, Puljić naglašava da nije bio upoznat sa svim političkim kontekstom organizatora: „Znao sam tko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su potpuno politički otišli, a ja nisam političar. Želim govoriti ono što nalaže savjest – dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda.“
Na kritike odgovara prilično izravno: „Došao sam, održao svoj govor i otišao. Nisam sudjelovao u odlučivanju. Što su drugi poslije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih nego na mene.“
Treći entitet kao “alternativa”
Na pitanje o trećem entitetu, Puljić ne zauzima izravan politički stav, ali ga vidi kao posljedicu neuspjeha postojećeg sustava: „Ja sam samo rekao da je to alternativa. Ako se ne može stvoriti sustav u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi model.“
Istodobno ostaje dosljedan ranijem stavu: „I dalje sam protiv toga da se etničko čišćenje ozakoni. Ali ako ne ide ovo, onda ljudi traže ono što je moguće.“
“Tajni planovi” BiH politike
Puljić je otkrio da je u razgovorima s političarima doznao za “tajne planove”, o kojima odbija govoriti: „Došao sam do tih planova i sve mi se zgadilo. Ali o tome neću govoriti.“
Ipak otkriva minimum: „To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih. Svaka od tri strane ima svoje planove.“
Odlučno je odbio otkriti o čemu se točno radi: „Ako bude trebalo, reći ću. Sad neću.“
Granice, država i čovjek
Jedna od njegovih ključnih poruka, koju ponavlja još od rata, ostaje ista: „Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati.“ I danas inzistira: „Sačuvajte čovjeka – njegova prava, dostojanstvo, slobodu vjere i građansku slobodu.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare