Nadbiskup Puljić o preimenovanju "ustaških ulica": Zli je Otac laži. Ali svaka laž umire

Umirovljeni vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić objavio je priopćenje u kojem se usprotivio odluci grada Zagreba da preimenuje četiri ulice koje su nazvane po osobama povezanima s NDH, a stranku Možemo nazvao "rigidno lijevom i projugoslavenskom".
Oglas
Zagrebačka Gradska skupština u petak je velikom većinom glasova odlučila preimenovati četiri ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom. Jedna od njih bila je i ulica Ivana Evengelista Šarića, vrhobosanskog nadbiskupa od 1922. do 1960. godine.
U pisanoj izjavi dostavljenoj medijima kardinal Puljić je ocijenio kako je takva odluka "zatiranje dijela hrvatske povijesti na potpuno totalitarnim i ideološki obojenim osnovama".
Puljić: Bez ikakvih valjanih razloga su Šarića stavili među ustaše
"Oduzeti imena ulica nekolicini osoba koje su bez ikakvih valjanih razloga tamošnji vladajući, moram to reći - iz rigidno lijeve i projugoslavenske stranke, svrstali među nepoćudne i 'ustaše', nečasno je djelo onih koji povijest ne poznaju, ali presuđivati na ideološkim osnovama itekako znaju", poručio je umirovljeni vrhbosanski nadbiskup.
"Govorili su da su se posavjetovali s povjesničarima, ali lako je uočiti - samo s onima iz njihova 'ideološkog kluba'", kazao je kardinal Puljić.
Obznanio je kako se na reakciju odlučio prije svega kao jedan Šarićevih nasljednika na stolici vrhbosanskog nadbiskupa i to iz Caritasova staračkog doma u Lugu pokraj Kiseljaka koji je nazvan upravo po Šariću.
Puljić kaže kako će Šarić zauvijek ostati upamćen kao prevoditelj Biblije na hrvatski jezik, graditelj sarajevske crkve sv. Josipa na Marindvoru, gdje je i pokopan, i književnik čija su djela i danas nepoznata široj hrvatskoj javnosti.
"Zar kontekst vremena ne objašnjava njegovo pisanje?"
"Samo zato što se s brojnim Hrvatima povukao prema Zapadu? Zar kontekst vremena ne objašnjava njegovo pisanje o vođama država u kojima je živio? Zar je ikada bio suđen i osuđen pred neovisnim sudom? Nije! Zar mu je dokazano ijedno zlodjelo? Nije!
No krimen mu je očito što je hrvatski mislio, svoj narod i Crkvu volio. I jedna ideologija, mračna i zlosutna, svim mu postupcima želi presuditi ponovno. Drugi su ruke okrvavili krvlju svoga hrvatskog naroda i još uvijek nose ulica po glavnom gradu Hrvata...
Uvijek sam na strani istine. Neka ozbiljni povjesničari kažu svoj sud o nadbiskupu Šariću. Ali da se lažima, zasnovanima na komunističkoj 'istoriji' i njihovoj 'istini', i danas kleveta, nedopustivo je. Zli je Otac laži. Ali svaka laž umire. Danas ili sutra. Istina pobjeđuje i oslobađa", piše Puljić u svom priopćenju.
Što je Šarić pisao o Paveliću?
Šarić se nakon sloma NDH preko Austrije prebacio u Španjolsku gdje je živio do smrti 1960. godine.
Pjesmu koju je Šarić spjevao i objavio u čast ustaškom poglavniku Anti Paveliću, kardinal Puljić objasnio je "kontekstom vremena" i istaknuo da ratni vrhbosanski nadbiskup nikada nije bio osuđen pred neovisnim sudom.
Ulica Ivana Šarića preimenovana je u Ulicu Josipa Kužea, bivšeg Dinamova nogometaša i trenera i ljubimca navijača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas