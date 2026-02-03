Tri strane s tri vizije: Izmjene Daytonskog sporazuma još jedna "nemoguća misija"

U utorak se o svemu očitovao Konaković koji je u ime bošnjačke strane unutar vladajuće koalicije poručio kako promjene sporazuma po Dodikovim zamislima neće biti, koliko god on prijetio i koliko god trenutačni odnosi u svijetu bili razlogom neizvjesnosti. Uvjeren je i kako SAD neće mijenjati svoj odnos prema BiH, odnosno očuvanju njezine cjelovitosti i suvereniteta.