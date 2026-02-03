Tri strane s tri vizije: Izmjene Daytonskog sporazuma još jedna "nemoguća misija"

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković suglasio se u utorak s tezama da je potrebno preispitati Dejtonski sporazum, ali je upozorio kako taj proces neće biti po volji onima koji žele slabiju državu i prijete odcjepljenjem njezinih dijelova.
Konaković, čelnik stranke Narod i pravda (NiP), članice vladajuće koalicije u BiH, u objavi na X-u zapravo je komentirao istupe Milorada Dodika i lidera HDZ BiH Dragan Čović koji su u prethodna dva dana naznačili mogućnost otvaranja rasprave o Dejtonskom sporazumu i njegovim preinakama.
Dodik je u intervjuu za javni servis RTRS objavljenom u nedjelju otvoreno najavljivao kako će raditi na proglašenju neovisnosti Republike Srpske te je ustvrdio kako bi tu činjenicu odmah priznalo najmanje 15 država.
Čović je pak dan nakon toga novinarima u Mostaru izjavio kako je "apsolutno vrijeme za preispitivanje Dejtonskog sporazuma" i to na način da se provede "izborna i ustavna reforma kako bi zemlja mogla stabilizirati unutarnje odnose".
U utorak se o svemu očitovao Konaković koji je u ime bošnjačke strane unutar vladajuće koalicije poručio kako promjene sporazuma po Dodikovim zamislima neće biti, koliko god on prijetio i koliko god trenutačni odnosi u svijetu bili razlogom neizvjesnosti. Uvjeren je i kako SAD neće mijenjati svoj odnos prema BiH, odnosno očuvanju njezine cjelovitosti i suvereniteta.
"Jest vrijeme za novi 'dejton' kako bismo BiH napravili funkcionalnijom državom i izbacili etničke klipove koji stoje u kotačima naše budućnosti, kako bi smanjili utjecaj korumpiranih lažnih zaštitnika etničkih interesa a ništa za te ljude i državu nisu uradili", kazao je Konaković.
Neizravno je poručio Čoviću kako izmjene izbornih pravila i ustava mogu biti povedene samo ukoliko će značiti i provedbe svih presuda Europskog suda za ljudska prava, odnosno ukidanje svake vrste diskriminacije u izbornom procesu dok je Dodika upozorio kako se "igra vatrom" jer u nekom novom Dejtonskom sporazumu nijedan dio BiH više ne bi mogao računati na stupanj autonomije kakvoga danas ima RS.
