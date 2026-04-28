"NE DAJ BOŽE NOVIH PODJELA"

Islamska zajednica u BiH: Projekt "treći entitet" poput memoranduma SANU

28. tra. 2026. 15:43
Armin Durgut/PIXSELL

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u utorak je oštro osudila promoviranje ideje o uspostavi "trećeg entiteta" u toj zemlji uz ocjenu kako je ta zamisao nalik memorandumu Srpske akademije nauma i umjetnosti (SANU) iz 80-ih godina prošlog stoljeća koji je označio uvod u ratove na području bivše Jugoslavije.

Reagirajući na raspravu o teritorijalnom preustroju BiH kroz uspostavu tri dominantno etnička entiteta vođenu proteklog vikenda u Zagrebu u okviru skupa konzervativnih aktivista, iz poglavarstva Islamske zajednice naveli su kako ih je to podsjetilo na memorandum SANU i druge planove o etničkoj dominaciji na dijelovima teritorija Bosne i Hercegovine i njenoj podjeli koji su doveli do stravičnih sukoba devedesetih i, u konačnici, zločina nad Bošnjacima koji su pred međunarodnim sudovima presuđeni kao dio udružnog zločinačkog pothvata i genocidne namjere.

"Takve neodgovorne politike su nanijele dovoljno zla ovim prostorima i mogu ponovo dovesti samo do novih sukoba i, ne daj Bože, novih etničkih čišćenja i 'humanih preseljenja naroda'", stoji u izjavi.

"Nijedan narod ni u jednom dijelu BiH nema veće pravo od drugog naroda"

Političare iz reda Srba i Hrvata u BiH te odgovorne osobe iz Katoličke i Pravoslavne crkve pozvali su da odlučno odbace ideju o dodatnoj podjeli Bosne i Hercegovine i da se zajedno s Bošnjacima počnu zalagati za njeno jedinstvo temeljeno na religijskom pluralitetu.

Poručili su kako nijedan narod ni u jednom dijelu Bosne i Hercegovine nema veće pravo od bilo kojeg drugog naroda ili građanina pa samo takav pristup može donijeti istinski mir i ravnopravnost svima.

"Povijest nas je naučila da nakon svakog crtanja granica etničke dominacije slijede sukobi ili nezadovoljstvo onih koji bi stvarali novu realnost na terenu. Te greške ne smijemo ponavljati", stoji u reagiranju Islamske zajednice u BiH. 

