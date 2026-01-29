različite brojke
Koliko će MOL platiti za NIS? Vučić navodi jedan iznos, Mađari spominju drugi
Koliko će MOL platiti za ruski paket dionica u NIS-u: 900 milijuna do milijardu eura, koliko predsjednik Srbije navodi da iznosi vrijednost ruskog udjela, ili 1,4 milijarde eura, kako piše mađarski portal, ali i kako nagovještava jedan od direktora MOL-a?
Burzovni analitičar Nenad Gujaničić za portal N1 Srbija navodi da je, pri cijeni od 1,4 milijarde eura za paket od 56 posto dionica, vrijednost cijelog NIS-a u okviru tržišnih očekivanja koja se kreću „između dvije i tri milijarde eura“.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak, 26. siječnja, da ruski udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vrijedi između 900 milijuna eura i milijardu eura, kao i da je „Srbija bila spremna za taj dio platiti dvostruko“.
Dan kasnije mađarski portal Nepszava.hu, pozivajući se na neimenovane izvore, objavljuje da će MOL za cjelokupan ruski udio u NIS-u platiti blizu 1,4 milijarde eura.
Riječ je o 56,15 posto vlasništva u NIS-u koje bi trebalo kupiti zajedničko poduzeće mađarske MOL grupe i ADNOC-a iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u kojem bi Arapi imali manjinski udio.
Iako je potvrđeno da MOL pregovara o kupnji NIS-a, kao i da je dogovoreno da Srbija od mađarske kompanije (ili zajedničke?) kupi dodatnih pet posto udjela u NIS-u, čime bi svoje vlasništvo povećala s 29,9 posto na gotovo 35 posto, cijena transakcije javno nikada nije bila spomenuta – sve dok vrijednost ruskog udjela nije objavio predsjednik Srbije.
Međutim, dva dana prije spomenute izjave predsjednika Srbije, vrijednost transakcije ipak je bila tema o kojoj je, doduše neizravno, govorio jedan od direktora MOL grupe.
Naime, 24. siječnja izvršni direktor za strategiju MOL Grupe, György Bácsa, gostovao je u podcastu MOL Talks, gdje je s Ambrusom Halászom, direktorom korporativnih komunikacija kompanije, razgovarao o pozadini transakcije i sljedećim koracima u preuzimanju NIS-a.
Tada je, kako je portal N1 Srbija već pisao, rečeno i da je u planu osnivanje zajedničkog poduzeća MOL-a i ADNOC-a, u kojem bi mađarska kompanija imala većinski udio, a koje bi zapravo bilo kupac ruskog udjela u NIS-u.
Bácsa je, između ostalog, naveo i da je potpisan poseban memorandum s Vladom Republike Srbije, kojim se potvrđuje potpora ulasku MOL-a i definiraju različiti oblici te potpore, ali je i objasnio da se MOL tim memorandumom obvezao Republici Srbiji dodijeliti dodatnih pet posto vlasništva u NIS-u.
Na pitanje o vrijednosti transakcije Bácsa nije odgovorio izravno, konkretnim brojkama, ali je istaknuo da je, po veličini, ulaganje u NIS usporedivo s transakcijom u ACG poljima, kada je MOL otkupio udio američkog Chevrona, dok je po složenosti kupnja udjela u NIS-u usporediva s ulaganjem u hrvatsku Inu i slovačku rafineriju Slovnaft.
Inače, spomenuta investicija u ACG polja, prema priopćenjima same MOL grupe, vrijedila je 1,57 milijardi dolara (što je nešto više od 1,3 milijarde eura).
Tržišna očekivanja
Nenad Gujaničić, glavni broker društva Momentum Securities, podsjeća na tržišna očekivanja od prodaje Naftne industrije Srbije.
„Ono što mislim da su bila tržišna očekivanja od ove transakcije jest da 100 posto dionica NIS-a vrijedi između dvije i tri milijarde eura, pa mi ova špekulacija od 1,4 milijarde eura za 56 posto dionica (što znači vrijednost od 2,5 milijardi eura za cijelu kompaniju) izgleda realnije u odnosu na cijenu od 900 milijuna do milijardu eura za ruski paket dionica (što znači da 100 posto NIS-a vrijedi u najboljem slučaju 1,8 milijardi eura)“, kaže Gujaničić za portal N1.
Ističe da to ipak ne mora značiti da će konačna cijena sigurno biti 1,4 milijarde eura.
No, ako bi Mađari preuzeli NIS za manje od milijardu eura, uz financijsku pomoć budućeg manjinskog dioničara (ADNOC-a) i pet posto dionica koje bi preuzela država Srbija, tada bi to – kako kaže Gujaničić – „za njih bio doista iznimno povoljan posao“.
„Naravno, sve to pod pretpostavkom da je ova očekivana transakcija isključivo tržišne prirode, odnosno da nije dio nekog drugog poslovnog odnosa između Mađara i Rusa, kojih, ruku na srce, nije da nema“, zaključuje sugovornik N1 Srbija.
