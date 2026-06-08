Kosovski premijer poziva na suradnju nakon pobjede na izborima, stručnjak: "Ovo nije kraj krize"

Mala država zapadnog Balkana želi se pridružiti Europskoj uniji, a Bruxelles tvrdi da najprije mora stvoriti snažne institucije koje će biti sposobne provesti reforme nužne za članstvo. No, zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme i dotok europskih sredstava, a politički analitičari kažu da će se blokada vjerojatno nastaviti.