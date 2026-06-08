Picula: Imamo ponovno jedan "grace period" za režim u Beogradu

"Europski parlament je institucija koja vrlo jasno godinama zapravo ukazuje na pravu narav Vučićevog režima. Međutim, Komisija, a i Europsko vijeće, ostaju podijeljeni. Po prvi put smo vidjeli u listopadu prošle godine ili studenom, kada je povjerenica za proširenje, gospođa Marta Kos, također objavila jedno izvješće koje je izrazito kritično bilo prema situaciji u Srbiji, da bi stvari u međuvremenu postale još gore izglasavanjem tzv. Mrdićevih zakona u siječnju ove godine, koji je naprosto eklatantan, jasan dokaz da Vučićeva vlast se ne želi konzultirati ni s jednom komisijom, neovisno da li je riječ o Europskoj komisiji u Bruxellesu ili Venecijanskoj komisiji", kaže, dodavši da je tada po prvi put lansirana teza da, ukoliko Srbija ne promijeni svoje ponašanje, da će Komisija predložiti uskratu financijskih sredstava koji su trebali otići u Srbiju.