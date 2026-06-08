Ova biljka odbija komarce i krpelje: Posadite je u svom vrtu ili na balkonu i riješit ćete se ovih dosadnih "gostiju"

Ne morate koristiti kemiju, priroda je ta koja vam može pomoći. Stručnjaci često preporučuju mačju metvicu, biljku koja je atraktivnog izgleda, ali vrlo neugodnog mirisa za komarce. Možete je posaditi u vrtu, pored terase, u koritu na balkonu ili je postaviti na prozorsku dasku, piše Metropolitan.si.