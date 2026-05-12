Lomljenje koša u zagrebačkoj školi srpski prorežimski tabloidi prikazali kao vandalizam "blokadera"

Snimka uništavanja koša na školskom igralištu, koju su jučer objavili hrvatski mediji navodeći da je riječ o Osnovnoj školi Ante Kovačić u Zagrebu, poslužila je provladinim tabloidima u Srbiji da za vandalizam optuže, kako ih nazivaju, blokadere.
Oglas
"Blokaderi iz dana u dan pokazuju i dokazuju tko su i što su! Nasilje i agresija jedini su im način političke borbe, a iz nemoći jer im se ‘pokret’ sve više osipa, počeli su i lomiti i uništavati“, navodi se u tekstu pod naslovom "Blokaderi ruše sve pred sobom! Jedan se popeo na tablu i razvalio koš – je li ovo borba za ‘bolje društvo’?“ koji su danas objavile srpske Novosti, pozivajući se na portal 24sedam.
„E, ovo bi bio program blokadera! Objava na mrežama dobro oslikava politiku ‘studenata’“, objavio je portal 24sedam.rs. Naslov sličan onome u Novostima objavili su i portali B92.net te Alo, piše N1 Srbija.
Dan ranije Jutarnji.hr objavio je vijest sa snimkom mladića koji se penje na košarkaški obruč i potom ga dodatno oštećuje. Kako navode, incident se dogodio na igralištu Osnovne škole Ante Kovačić u Zagrebu, obnovljenom u sklopu dogradnje školskog kompleksa vrijednog oko 35 milijuna kuna prije nepune tri godine.
Usporedbom snimke vandalizma s društvenih mreža i snimaka spomenute zagrebačke škole na Google Mapsu, redakcija N1 utvrdila je da se incident dogodio u školskom dvorištu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas