Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora

"Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je nakon izjašnjenja Tužiteljstva BiH usvojen navedeni prijedlog obrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom", priopćeno je u utorak iz Suda BiH.