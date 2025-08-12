Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora

Sud BiH je priopćio je da je donio odluku po zahtjevu Milorada Dodika o tome da izrečenu zatvorsku kaznu zamjeni novčanom.
"Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je nakon izjašnjenja Tužiteljstva BiH usvojen navedeni prijedlog obrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom", priopćeno je u utorak iz Suda BiH.
Podsjećamo, obrana Milorada Dodika je najavila ovaj potez nakon što je Žalbeno vijeće Suda BiH potvrdilo presudu protiv predsjednika RS o zatvorskoj kazni od jedne godine i zabrani političkog djelovanja od šest godina.
