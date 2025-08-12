Jedna članica Europske unije odbila potpisati zajedničku izjavu o Ukrajini

Mađarska je odbila podržati zajedničku izjavu ostalih 26 država članica EU-a kojom pozdravljaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat u Ukrajini uoči njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
Oglas
U izjavi, koju su čelnici EU-a objavili u utorak, navodi se da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom i da svaki "pravedan i trajan mir" mora poštivati međunarodno pravo, uključujući načela neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
"Mađarska se ne pridružuje ovoj izjavi", stoji u izjavi.
Mađarski premijer Viktor Orbán opravdao je taj potez u objavi na Facebooku, tvrdeći da izjava pokušava "postaviti uvjete za razgovore na koje vodeći političari EU-a nisu ni pozvani".
Rekao je da je već "dovoljno tužno što se EU marginalizira".
Orbánova desničarska vlada protivi se vojnoj pomoći EU-a Ukrajini, za koju tvrdi da produžuje sukob, te je kritizirala sankcije Rusiji kao neučinkovite i štetne za europsko gospodarstvo.
Tijekom mađarskog predsjedanja EU-om u drugoj polovici 2024., Orbán je razljutio kolege čelnike posjetom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi i predstavljanjem kao posrednik.
Trumpov saveznik
Orbán se također smatra bliskim saveznikom Donalda Trumpa, koji će u petak ugostiti Putina u američkoj saveznoj državi Aljasci na razgovorima o Ukrajini. Kijev i njegovi europski saveznici strahuju da bi sastanak mogao rezultirati sporazumima nepovoljnim za Ukrajinu.
Trump je sastanak predstavio kao pokušaj približavanja okončanju borbi, a prošli tjedan govorio je o "razmjeni" dijelova teritorija.
Izjava EU-a potvrdila je podršku pravu Ukrajine da sama odlučuje o svojoj budućnosti, rekavši da su smisleni pregovori mogući samo uz prekid vatre ili smanjenje neprijateljstava.
"Ukrajinski narod mora imati slobodu odlučivati o svojoj budućnosti. Put do mira u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine", navodi se u izjavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas